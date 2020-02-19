«Думали - простуда, оказался - рак»: Школьница из Сак случайно узнала страшный диагноз

Еще два месяца назад 16-летняя Люда Савельева мечтала стать адвокатом и бороться за справедливость. Теперь юная красотка с сияющими глазами борется с раком лимфатической системы.

В декабре прошлого года Люда Савельева приболела. У девочки держалась температура под 40, что очень насторожило родителей. После обследований выяснилось – опасения не напрасны. У девчушки диагностировали не простуду, а онкологию.

Чтобы спасти дочь от онкологии родители 16-летней Люды продали машину, но денег не хватило. Фото: Семейный архив

- У нее никогда не было такой высокой температуры, поэтому я вызвала на дом врача, – рассказывает КП-Крым мама Люды Юлия Савельева. - Первые три дня она пролечилась дома. Потом мы пошли в клинику и ей назначили антибиотик. Температура спала, но пришли анализы крови, и они показали отклонения. На всякий случай сказали сделать рентген грудной клетки. Тогда и обнаружилась опухоль между легким и сердцем. Лимфоузлы тоже оказались поражены.

Диагноз лимфома Ходжкина стал для семьи настоящим ударом. С 12 декабря Люда вместо школы находится на лечении в Республиканской детской клинической больнице. Здесь есть практически все, что покрывает ОМС, но вот только нужного современного оборудования, которое позволяет выявлять очаги коварного недуга, в Крыму нет.

Необходимую диагностику всего организма - ПЭТ КТ - сочетающую в себе позитронно-эмиссионную и компьютерную томографию, делают только в Москве, Питере и Белграде. Стоимость колоссальная - 101 тысяча рублей и только именно эта диагностика из-за высокоактивного поражения лимфоузлов подходит Люде.

- В январе нас отправили в Москву на ПЭД КТ - компьютерную диагностику всего организма с контрастами и выявлениями очагов. После мы вернулись в детскую больницу в Симферополь и моей девочке назначили курс химиотерапии. После него придется вновь делать ПЭД КТ в Москве или в другой клинике, которая сможет принять нас быстрее, - делится Юлия.

Никто заранее к беде не готовится, и накоплений у семьи нет. Юлия с мужем Виталием и дочкой Людой перебрались в Саки из Сибири всего лишь три года назад. Супруг устроился в охрану, а Юля подрабатывала продавцом на местном рынке. То, что семья недавно перебралась в Крым, для местных банков стало весомым обстоятельством, чтобы отказать в кредите.

- Сказали, чтобы получить кредит, необходимо здесь проживать пять лет, а мы только три года живем. Мы продали автомобиль, чтобы полететь в Москву. Продали по горячей цене, чтобы как можно быстрее, а средства уже практически заканчиваются, - объясняет Юлия.

Сейчас Савельевым только на томографию всего тела для дочери нужно собрать более ста тысяч рублей. А еще затраты на перелет и проживание – сумма непосильная.

- Мне так было стыдно, когда одноклассники Люды начали собирать деньги, я даже никогда не могла подумать, что будет столько отзывчивых людей, но сейчас понимаю, что без человеческой помощи нам не справиться, - сквозь слезы говорит мать Люды и добавляет, что благодарна каждому, кто откликнулся на призыв.

Желающие помочь собрать деньги на обследование и транспортировку могут связаться лично с Юлией по номеру: +79780949355.

Реквизиты для перечисления денег: 2200 0202 1823 3320 Савельева Людмила Витальевна

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