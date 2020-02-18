Хватило одной искры: Семья из Алупки осталась без дома после пожара

В середине прошлого ноября у семьи Михаила и Наталии Доминик из Алупки сгорел дом.

- Случилось короткое замыкание на втором этаже, где две спальни и санузел, - рассказывает КП-Крым Наталия. - Хватило искры, чтобы заполыхало постельное белье и детские игрушки.

На пожаре чудом никто не пострадал. Женщина с 14-летним Иваном и 2-летним Матвеем в тот день ночевали у родни. Глава семьи – Михаил - почуяв запах гари, проснулся и бросился спасать документы, а потом ринулся на кухню вытаскивать из дома газовые баллоны.

Пламя тем временем набрало силу, пожарным удалось его потушить, но крыша дома и верхний этаж пришли в полную негодность. Первый этаж, как часто бывает при пожаре, пострадал от воды.

- Друзья не оставили нас в беде. До апреля, когда начнется курортный сезон, мы заселились в жилье, которое они сдают отдыхающим, - говорит погорелица. - Муж работает в строительной бригаде Воронцовского дворца, и как только появились деньги на материалы, то он сразу обновил крышу.

Семья хоть сегодня готова перебраться в родные стены. Но в доме нет ни света, ни воды. Нужно перекладывать проводку, восстанавливать водопровод. На все это нужны деньги.

По социальной линии муниципалитет выделил семье 35 тысяч рублей, но это капля в море, учитывая масштаб бедствия.

ОФИЦИАЛЬНО

- Семье Доминик сразу после пожара, как попавшим в экстремальную ситуацию, муниципалитет выделил 35 тысяч рублей, - сообщили КП-Крым в департаменте социальной политики администрации Ялты. - Эти деньги предназначены для первоначальных нужд, таких как восстановление документов, покупка теплых вещей, аренда жилья. Помочь с ремонтом жилья мы не можем по закону. Но погорельцы могут подать заявление на получение единоразовой выплаты в размере 2 прожиточных минимумом (свыше 20 тысяч рублей. – От авт.).

КАК ПОМОЧЬ СЕМЬЕ

Наталия Доминик: +7(978)846 41 56

Карта РНКБ 2200 0202 0686 8350

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