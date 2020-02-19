2020-02-19T15:37:35+03:00
Происшествия

В Симферополе 6-летняя девочка случайно прострелила себе голову

Отец оставил ребенка в машине, а когда вернулся, нашел ее всю в крови
Артем АРТЕМОВ
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В салоне дорогой иномарки мужчина хранил травматический пистолет «Оса». Фото: Приложение "Номерограм"В салоне дорогой иномарки мужчина хранил травматический пистолет «Оса». Фото: Приложение "Номерограм"
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В минувшее воскресенье, 16 февраля, симферопольский бизнесмен приехал со своей пятилетней дочерью в торговый центр «Центрум», что на улице Севастопольская. Мужчина отправился за покупками, а ребенка решил оставить в салоне своего Mercedes GLS. По возвращению отец увидел в машине окровавленное тело дочери.

Как удалось выяснить КП-Крым, в салоне дорогой иномарки мужчина хранил травматический пистолет «Оса». Заскучавшая девочка без труда нашла оружие и случайно нажала на спусковой крючок. Пуля попала ребенку в голову.

Увидев свою дочь без сознания, мужчина не стал дожидаться врачей и немедленно повез ее в больницу им. Титова. Медики госпитализировали ребенка с диагнозом очаговая травма головного мозга с открытой внутренней травмой.

Mercedes, в котором все произошло, был припаркован на стоянке торгового центра. Камеры наружного наблюдения сняли все случившееся, но уйти от ответственности мужчине вряд ли удастся. Предварительно уголовное дело против него будет возбуждено по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

Кстати, все документы на травматический пистолет у мужчины есть. Разрешение на оружие он получил еще 2 года назад. Вот только вряд ли он мог подумать, что от «Осы» пострадает его любимая дочь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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