Александр Джерелей: Боли в спине, спазмы мышц имеют накопительных эффект и могут привести к серьезным заболеваниям

Проблемы со спиной, мышцами и суставами в наше время – настоящий бич для людей всех возрастов. Многие опрометчиво игнорируют частые боли в спине и мышечные спазмы – большая ошибка. «Комсомолка» поговорила с травматологом-ортопедом клиники «Ортомедцентр», врачом высшей категории с 35-летним стажем работы Александром Джерелейем. Специалист рассказал, откуда взялась «ортопедическая чума» XXI века, к чему может привести халатное отношение к здоровью опорно-двигательного аппарата и главное – как избежать пагубных последствий.

Александр Александрович, почему целые поколения людей теперь все чаще жалуются на проблемы с опорно-двигательным аппаратом? С чем это связано?

- За последние десятилетия образ жизни абсолютного большинства населения сильно изменился. Если раньше люди тяжело трудились физически, а опорно-двигательный аппарат получал значительные нагрузки, то сейчас все наоборот. Многие люди с самой юности вынуждены проводить минимум 8 часов в день в офисе – в статичном сидячем положении. В итоге исчезает не то что чрезмерная, а даже адекватная нагрузка на опорно-двигательный, связочный аппарат, суставы. Все это приводит в первую очередь к нарушению кровоснабжения связок, суставов, костей – внутренние органы и ткани недополучают питательных веществ, минералов и кислород. Со временем из-за недостатка нагрузок ускоряются дегенеративно-дистрофические изменения опорно-двигательного аппарата, если выражаться медицинским языком.

На какие симптомы крымчанам стоит обратить внимание прежде всего?

- Многие офисные работники ощущают стянутость мышц шеи и спины, которое со временем практически не проходит. Также нужно обратить внимание на частные боли в пояснице и позвоночнике, если человек долгое время стоит. Последнее - один из признаков остеопороза и слабости связок позвоночника, из-за чего статическая нагрузка начинает вызывать болевые ощущения. Частый симптом малоподвижного образа жизни – головные боли и повышенное артериальное давление из-за спазмов мышц. Многие люди тщетно борются с давлением и головной болью таблетками, тогда как настоящая причина – это недостаток кровоснабжения мышц и органов. Кроме того, не стоит легкомысленно относиться к постоянным болям в сухожильях и связках.

Что будет, если человек долгое время игнорирует постоянные боли и дискомфорт в спине, мышцах и сухожилиях?

- Нужно понимать, что все проблемы со здоровьем, если их не решать, имеют накопительный характер. Если долгое время игнорировать все эти симптомы, то рано или поздно наступит более мощный спазм мышц со сдавливанием нервного аппарата. Это все может привести к ишемическому радикулиту – серьезному заболеванию, которое тяжело лечится, ведь его природа не воспаление, а недостаток кровоснабжения. Недостаток нагрузок на сухожилия в перспективе может привести к серьезной травме – надрыву или полному разрыву связок или сухожилий - достаточно просто оступиться или резко нагрузить ослабленное сухожилие.

Всех этих последствий можно избежать, если не доводить ситуацию до крайности. Достаточно просто вовремя обратиться к грамотному специалисту, он оценит Ваше состояние, проинформирует и при необходимости назначит индивидуальное лечение, которое на ранних этапах по большей части простое и безболезненное.

Насколько важна реабилитация для пациентов, которые перенесли травму или операцию на конечностях, позвоночнике или суставе?

- Безусловно, реабилитация после травмы или операции – это очень важная составляющая полного выздоровления пациента. От ее качества может зависеть вся его дальнейшая жизнь. Тем не менее, начало процесса реабилитации и его четкий, последовательный план должен разрабатываться индивидуально. Например, в «Ортомедцентре» можно получить реабилитацию любых заболеваний, операций или травм опорно-двигательного аппарата на высочайшем уровне. В центре собрана эксклюзивная для Крыма коллекция оборудования, которое открывает широкие возможности для реабилитации. Так, у нас проводится электронная механотерапия для пассивной разработки сустава. Такое программное оборудование в Крыму – большая редкость. Также мы используем для реабилитации ультразвук, вибромассажеры, электромассаж, мануальный массаж и даже проводим вибрацию звуком.\

Аппарат для разработки плечевого и локтевого суставов (Германия)Фото: Степан ОСТИНОВ

Но самое главное - план лечения не выстраивается произвольно и по шаблону. Специалисты «Ортомедцентра» осмысленно, целенаправленно разрабатывают индивидуальный реабилитационный план для каждого пациента – такой подход гарантирует максимальную эффективность реабилитации.

Александр Александрович, какие три совета Вы напоследок можете дать нашим читателям, чтобы уберечься от серьезных проблем с опорно-двигательным аппаратом?

- Во-первых, даже если у Вас сидячая работа, не забывайте о физических упражнениях, лечебной физкультуре, которые помогут избежать нарушения кровоснабжения мышц и суставов. Во-вторых, старайтесь употреблять в пищу натуральные продукты, содержащие кальций, цинк и фосфор – эти элементы исключительно важны для опорно-двигательного аппарата. И третье – не следует игнорировать постоянные боли и дискомфорт в спине, шее, пояснице, хрусты суставов. Обратитесь к специалисту, ведь предотвратить проблему или избавиться от нее на ранних этапах намного проще, чем бороться с последствиями.

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