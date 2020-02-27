Почем блин для народа: Три самых вкусных и выгодных рецепта

Грядут самые вкусные выходные в году - проводы масленицы. Главные проводы зимы пройдут 1 марта. В крымских городах в этот день пройдут масленичные гуляния со сжиганием чучела, а со 2 марта уже начнется Великий пост. Конечно, самый главный атрибут праздника – это блины на столе. «Комсомолка» узнала у крымских хозяек рецепты блинов, которые чаще всего хвалят гости, и посчитала, сколько придется заплатить за ингредиенты.

КЛАССИЧЕСКИЕ

Ингредиенты

0,5 литров молока - 40 руб.

1 стакан пшеничной муки (200 г) - 15 руб. (из расчета 50 рублей за кг)

50 г сливочного масла - 50 руб.

2 яйца - 15 руб.

2 столовых ложки подсолнечного масла - 5 руб. (из расчета 70 руб. за литр)

1 чайная ложка соды - 5 руб. (из расчета 40 руб за 500 г)

Соль и сахар по вкусу.

Итого: 130 рублей на порцию 15-20 штук

На одну порцию в среднем получается 15-20 блинчиковФото: Архив "КП"

В отдельной посуде разбиваем два яйца и добавляем соль и сахар по вкусу, размешиваем. Затем вливаем молоко (кефир, сметану) и перемешиваем. Постепенно помешивая, добавляем муку. Консистенция должна быть похожа на густую сметану. Даем тесту настояться час. После этого кладем половину столовой ложки соды и вливаем через нее половину стакана кипятка. Это разжижает тесто до нужной кондиции, чтобы оно свободно растекалось по краям сковородки. Блины можно перемазывать сливочным маслом, чтобы было вкуснее. Они получаются мягкие и ноздрястые!

СЫРНЫЕ

1 литр кефира 3% жирности - 80 руб.

3 столовых ложки сметаны - 45 руб.

1 стакан пшеничной муки (200 г) - 15 руб. (50 рублей за кг)

2 яйца - 15 руб.

4 столовых ложки подсолнечного масла - 10 руб. (70 руб. за литр)

1 чайная ложка соды - 5 руб. (40 руб за 500 г)

100 г твердого сыра - 100 руб.

Соль и сахар по вкусу.

Итого: 270 рублей на порцию 15-20 штук

На одну порцию в среднем получается 15-20 блинчиковФото: Архив "КП"

Первым делом выливаем кефир в широкую посуду, добавляем в него сметану. Получившуюся массу перемешать и немного подогреть. После этого добавляем одну чайную ложку соды без горки, одну или две чайных ложки сахара по вкусу и два яйца. Всё тщательно перемешиваем и засыпаем муку, затем льем четыре столовых ложки подсолнечного масла. И в самом конце, когда консистенция после размешивания стала однородной, добавляем в нее потертый твердый сыр. Тесто должно быть густым, как на оладьи. Не пугайтесь, что оно не будет сильно растекаться по сковороде. Блинчики получаются упитанными и очень вкусными.

ОВСЯНЫЕ

Ингредиенты

3 столовых ложки овсяных хлопьев быстрого приготовления – 10 руб. (45 руб. за пачку)

2 яйца - 15 руб.

50 мл молока - 4 руб. (40 руб. за 0,5 л)

1 банан - 20 руб.

1 чайная ложка подсолнечного масла - 5 руб. (70 руб. за литр)

Щепотка соли

Итого: 54 рубля за 1 блин

Вот так выглядят низкокалорийные овсяные блиныФото: Архив "КП"

Тех, кто соблюдает диету и боится набрать вес за масленицу, спасет рецепт овсяных блинов. А еще они хороши в качестве десерта. Итак, овсяные хлопья заливаем молоком, перемешиваем и оставляем на 10 минут, чтобы хлопья успели разбухнуть. Чистим банан. Половину оставим до подачи люда на стол, а половину нарезаем и разминаем вилкой. К хлопьям добавляем яйца и перемешиваем, туда же – банановую кашицу. Не пугайтесь, что тесто получилось неоднородным. Выливаем на сковороду, жарим по 2-3 минуты на каждой стороне. На готовый блин нарезаем оставшуюся половинку банана и подаем к столу.

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