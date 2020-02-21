2020-02-20T18:31:44+03:00
Общество

Карнавальное шествие и конкурс на поедание блинов: Как пройдет Масленица-2020 в Крыму

Куда сходить и что посмотреть в Крыму на Масленицу 2020 в Крыму
Надежда ДАЦЮК
Поделиться:
Масленичные гуляния пройдут с 24 февраля по 1 мартаМасленичные гуляния пройдут с 24 февраля по 1 мартаФото: Виталий ПАРУБОВ
Изменить размер текста:

С 24 февраля по 1 марта в Крыму пройдут народные гуляния, посвященные Масленице 2020. Жители полуострова поучаствуют в конкурсах на лучшее чучело и поедание блинов на скорость. Также в крымских городах пройдут концерты и театрализованные представления.

СИМФЕРОПОЛЬ

Народные гуляния «Широкая Масленица» в столице пройдут 1 марта с 12.00 до 17.00. В сквере имени Тренева симферопольцев ждут спортивные состязания, призы и угощения, огненное шоу и русские забавы. Праздник завершится поеданием блинов на скорость и сжиганием чучела.

Маленьких горожан также ждет развлекательная программа. Она пройдет в Детском парке с 15.00 до 18.00. Для детей организуют театрализованное представление, конкурсы и хороводы.

КЕРЧЬ

Праздновать Широкую Масленицу в Керчи будут 1 марта на площади им. Ленина. К этой дате в администрации города объявили конкурс на лучшее масленичное чучело. Заявки на участие принимаются до 25 февраля по электронному адресу kgckd@mail.ru. Основные требования – чучело должно быть не больше 1,8 метра в высоту на устойчивой крестовине, разрешается также использовать официальную символику организации (растяжки, плакаты). Особо приветствуют поделки, изготовленные из природных материалов. А итоги конкурса подведут 1 марта во время народных гуляний.

ПЕРЕВАЛЬНОЕ

Программа «Румяная Масленица» в парке «Викинг» (Долина Красных пещер) начнется 1 марта в 12.00. Посетителей будут развлекать старинными славянскими играми, народными масленичными забавами, хороводами. Кроме того, в программе праздника запланировано шествие ряженых к Масленице, выступление народных коллективов и ремесленная ярмарка.

ЕВПАТОРИЯ

Праздник начнется 1 марта в 12.00 в центре города. На Театральной площади и в сквере им. Ленина пройдут карнавальное шествие, молодецкие потехи, перетягивание каната. Желающие могут поучаствовать в соревнованиях по армрестлингу.

Ремесленники и представители фотоклуба проведут выставку своих работ. Атмосферу праздника создаст перфоманс образцового театра живых статуй, ярмарочные ряды «Сувенирный» и «Обжорный». На площади сожгут чучело - символ уходящей зимы.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
К чему снятся птицы: толкование снов про пернатых
Прекрасные, парящие в высоте, с роскошным оперением или же серые и невзрачные – пернатые могут появиться в вашем сновидении в разных обличиях. Стоит вспомнить все детали происходившего, чтобы понять, к чему снятся птицы именно в вашем случае
"Я ничего хорошего от нее не видел": отсидевшая пять лет за наркотики мать пытается через суд вернуть сына, который предпочел приемную семью
Рома, который живет в приемной семье, возвращаться отказывается наотрез и даже написал письмо президенту с просьбой не отдавать его родной маме. Но в суде его уговаривают передумать
Новости 24
«Гурзуф остался без городских пляжей»: В Крыму несколько дней бушевал шторм
Любовные утехи в подъезде многоэтажки принесли жителю Евпатории сплошные неприятности
Погода в Крыму на 21 февраля: туман и тепло до +8
В Крыму будут бесплатно стерилизовать домашних животных в малообеспеченных семьях
С 21 февраля мост на улице Гагарина в Симферополе полностью перекроют
Суд арестовал одного из задержанных в Керчи подростков
Ди Каприо больше не нужен: Поклонская решила не просить актера спасти экологию Крыма
«Комсомолка» продлевает фотоконкурс «Самые мужественные и успешные мужчины Крыма 2020»
Встречу Николая II и его будущей жены в Алуште увековечат в бронзе и граните
Берег Керчи защитят от оползня
В Симферополе и Севастополе 21 февраля частично пропадет электричество
Симферопольские водители не смогут парковаться на газонах по улице Павленко
На ферме в Ленинском районе Крыма от голода умерли десятки коров