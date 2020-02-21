Карнавальное шествие и конкурс на поедание блинов: Как пройдет Масленица-2020 в Крыму

С 24 февраля по 1 марта в Крыму пройдут народные гуляния, посвященные Масленице 2020. Жители полуострова поучаствуют в конкурсах на лучшее чучело и поедание блинов на скорость. Также в крымских городах пройдут концерты и театрализованные представления.

СИМФЕРОПОЛЬ

Народные гуляния «Широкая Масленица» в столице пройдут 1 марта с 12.00 до 17.00. В сквере имени Тренева симферопольцев ждут спортивные состязания, призы и угощения, огненное шоу и русские забавы. Праздник завершится поеданием блинов на скорость и сжиганием чучела.

Маленьких горожан также ждет развлекательная программа. Она пройдет в Детском парке с 15.00 до 18.00. Для детей организуют театрализованное представление, конкурсы и хороводы.

КЕРЧЬ

Праздновать Широкую Масленицу в Керчи будут 1 марта на площади им. Ленина. К этой дате в администрации города объявили конкурс на лучшее масленичное чучело. Заявки на участие принимаются до 25 февраля по электронному адресу kgckd@mail.ru. Основные требования – чучело должно быть не больше 1,8 метра в высоту на устойчивой крестовине, разрешается также использовать официальную символику организации (растяжки, плакаты). Особо приветствуют поделки, изготовленные из природных материалов. А итоги конкурса подведут 1 марта во время народных гуляний.

ПЕРЕВАЛЬНОЕ

Программа «Румяная Масленица» в парке «Викинг» (Долина Красных пещер) начнется 1 марта в 12.00. Посетителей будут развлекать старинными славянскими играми, народными масленичными забавами, хороводами. Кроме того, в программе праздника запланировано шествие ряженых к Масленице, выступление народных коллективов и ремесленная ярмарка.

ЕВПАТОРИЯ

Праздник начнется 1 марта в 12.00 в центре города. На Театральной площади и в сквере им. Ленина пройдут карнавальное шествие, молодецкие потехи, перетягивание каната. Желающие могут поучаствовать в соревнованиях по армрестлингу.

Ремесленники и представители фотоклуба проведут выставку своих работ. Атмосферу праздника создаст перфоманс образцового театра живых статуй, ярмарочные ряды «Сувенирный» и «Обжорный». На площади сожгут чучело - символ уходящей зимы.

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