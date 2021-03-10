Погода на Масленицу в Крыму 2021: Весна еще не скоро порадует жителей полуострова

С 8 по 14 марта температуры ночью будут опускаться ниже нуля Фото: Архив "КП"

Календарная весна вступила в силу еще на прошлой неделе, но еще не успела порадовать крымчан ожидаемой теплой погодой. На улице то и дело выпадает снежная крупа, а температура воздуха не поднимается выше пяти градусов. Еще в прошлом году в этих числах жители полуострова разгуливали в легких курточках и без шапок, а сейчас пока не спешат снимать пуховики. «Комсомолка» решила узнать, какая погода ждет всех нас на Масленицу в Крыму 2021.

Как сообщила КП-Крым начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая, всю предстоящую неделю весеннее тепло можно и не ждать. Столбики термометра будут медленно, но верно опускаться вниз.

- На полуострове похолодало не только сегодня. Фронтальный раздел в республике прошел еще 6 марта, поэтому вся эта неделя обещает быть холодной и ветреной, - рассказывает синоптик.

С 8 по 14 марта температуры ночью будут опускаться ниже нуля. Ночью в некоторых районах полуострова столбики термометра понизятся до 8 градусов мороза. До пятниц, по информации синоптиков, в Симферополе, Феодосии, Евпатории и Керчи будет до 6 градусов тепла.

- В крымской столице особенно похолодает, так как придет северо-восточный ветер до 20 метров в секунду. В эти дни температура в городе не поднимется выше двух градусов тепла, - говорит Любецкая.

По прогнозам синоптика, в предстоящие выходные потеплеет, но не значительно. Максимальная температура в субботу и воскресенье достигнет 8 градусов тепла. В эти дни из-за выхода южного циклона возможны дожди.

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