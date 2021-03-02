Масленица в этом году выдалась поздняя. По всей России ее будут праздновать с 8 по 14 марта, хотя массовые гуляния все еще под запретом. Что ждет гостей мероприятия в Симферополе на Масленицу - в материале «Комсомолки».Самое первое мероприятие в этом году пройдет 9 марта. Во вторник в библиотеке имени А. И. Куприна на улице Аральской пройдет первый день выставки инсталляций «Масленицу встречаем, зиму провожаем». Она продлится до 16 марта. Вместе с ней начнется книжная выставка инсталляций «Как на масляной неделе!». С 11.00 в Детской библиотеке имени А. П. Гайдара гостей будут встречать с вкусными угощениями и увлекательными рассказами об истории праздника.С 10 марта в Библиотеке №15 на улице Яблочкова,16 с 13.30 можно будет прослушать час интересных сообщений «Как на масляной неделе из печи блины летели». А в Культурно-досуговом центре крымской столицы с четверга на масленичной неделе для детей будет организована игровая программа «Масленица идет, блин да мед несет».Для всех желающих 12 марта в 9.00 будет организована концертная онлайн-программа «Задорная масленица», а в 12.00 будет представлена театрализованная программа для жителей города «Масленичная неделя». Специально для жителей крымской столицы выступит детский вокальный ансамбль «Сударушка».Кроме того, в парке имени Ю. А. Гагарина и Детском парке появятся несколько фотозон к празднику. А в завершении масленичной недели будут организованы фолькпосиделки «Солнышко-красно, гори ясно», которые тоже пройдут в онлайн-формате в 13.00.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКарнавальное шествие и конкурс на поедание блинов: Как пройдет Масленица-2020 в КрымуКуда сходить и что посмотреть в Крыму на Масленицу 2020 в Крыму (подробнее)Усатые-полосатые: Топ-пять самых известных памятников котам в Крыму«Комсомолка» подготовила подборку самых известных монументов мурлыкам на полуострове (подробнее)