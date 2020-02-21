2020-02-21T11:23:34+03:00
Общество

Эксперт: Турпоток в Крым этим летом вырастет на 40%

Средний чек на семью составляет 3,5 тысячи рублей за ночь
Анна КИРИЕНКО
Поделиться:
Комментарии: comments1
Туристов в Крыму станет больше.Туристов в Крыму станет больше.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

Количество броней на отдых в Крыму этим летом выросло на 40%. Средняя продолжительность каникул составляет 11-13 дней в зависимости от региона, а средний чек для семьи из трех человек составляет 3,5 тысячи рублей.

Об этом в рамках выставки «Крым.Сезон-2020» сообщила Оксана Шустикова, директор по развитию и коммуникациям, соучредитель компании tvil.ru.

- Поток туристов вырос значительно, что мы связываем с открытием железнодорожного сообщения, - говорит Шустикова. - Спрос на отдых в Краснодарском крае увеличился на 14%.

Среди туристов популярными направлениями остается Южный берег Крыма, Севастополь и Евпатория.

На 58% в сравнении с прошлым годом увеличился спрос на отдых в городе Саки. При этом в своем выборе гости предпочитают ориентироваться на наличие в номере ванной комнаты, кондиционера и видового обзора из окна, чем на удаленности от моря. Каждый третий запрос содержит услуги питания, как минимум завтрака.

- Многие едут на отдых со своими домашними питомцами, а объектов, готовых их принять, очень мало, - подчеркивает Шустикова. - Мы видим, что идет переписка с владельцами с просьбой принять с животными и готовностью за это заплатить. Люди хотят хороший отдых не только для себя.

Крым остается популярным курортом для семейного отдыха, но теряет аудиторию женщин с детьми - они предпочитают Краснодарский край. Частично это обусловлено разницей в цене, которая сейчас на 20% ниже, чем в Крыму.

- В прошлом году цены были почти одинаковые, и Крым пока держится на уровне лета-2019, - объясняет Оксана Шустикова. - Но в борьбе за курортника Краснодарский край снизил расценки.

В целом запросы гостя на отдых стали более детализированными и выверенными.

Треть туристов общаются с владельцами и уточняют все параметры размещения, вплоть до состава одеяла и размера холодильника. Отзывы в социальных сетях тоже имеют большое значение, и при наличии противоречивой информации гости требуют дополнительных фото и видео подтверждений благоустройства номера или территории отеля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Курортное беззаконие: Почему грядущий туристический сезон в Крыму близок к провалу

Владельцы гостевых домов и частных мини-отелей перешли на нелегальное положение (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Мария Захарова о встрече эвакуированных из Китая украинцев: Мир вздрогнул, увидев собственноручно вскормленное племя
Официальный представитель российского МИДа считает символичным, что эти события происходят в дни шестилетней годовщины переворота на Майдане
К чему снятся птицы: толкование снов про пернатых
Прекрасные, парящие в высоте, с роскошным оперением или же серые и невзрачные – пернатые могут появиться в вашем сновидении в разных обличиях. Стоит вспомнить все детали происходившего, чтобы понять, к чему снятся птицы именно в вашем случае
"Я ничего хорошего от нее не видел": отсидевшая пять лет за наркотики мать пытается через суд вернуть сына, который предпочел приемную семью
Рома, который живет в приемной семье, возвращаться отказывается наотрез и даже написал письмо президенту с просьбой не отдавать его родной маме. Но в суде его уговаривают передумать
Новости 24
«Гурзуф остался без городских пляжей»: В Крыму несколько дней бушевал шторм
Любовные утехи в подъезде многоэтажки принесли жителю Евпатории сплошные неприятности
Погода в Крыму на 21 февраля: туман и тепло до +8
В Крыму будут бесплатно стерилизовать домашних животных в малообеспеченных семьях
С 21 февраля мост на улице Гагарина в Симферополе полностью перекроют
Суд арестовал одного из задержанных в Керчи подростков
Ди Каприо больше не нужен: Поклонская решила не просить актера спасти экологию Крыма
«Комсомолка» продлевает фотоконкурс «Самые мужественные и успешные мужчины Крыма 2020»
Встречу Николая II и его будущей жены в Алуште увековечат в бронзе и граните
Берег Керчи защитят от оползня
В Симферополе и Севастополе 21 февраля частично пропадет электричество
Симферопольские водители не смогут парковаться на газонах по улице Павленко
На ферме в Ленинском районе Крыма от голода умерли десятки коров