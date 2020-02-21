Эксперт: Турпоток в Крым этим летом вырастет на 40%

Количество броней на отдых в Крыму этим летом выросло на 40%. Средняя продолжительность каникул составляет 11-13 дней в зависимости от региона, а средний чек для семьи из трех человек составляет 3,5 тысячи рублей.

Об этом в рамках выставки «Крым.Сезон-2020» сообщила Оксана Шустикова, директор по развитию и коммуникациям, соучредитель компании tvil.ru.

- Поток туристов вырос значительно, что мы связываем с открытием железнодорожного сообщения, - говорит Шустикова. - Спрос на отдых в Краснодарском крае увеличился на 14%.

Среди туристов популярными направлениями остается Южный берег Крыма, Севастополь и Евпатория.

На 58% в сравнении с прошлым годом увеличился спрос на отдых в городе Саки. При этом в своем выборе гости предпочитают ориентироваться на наличие в номере ванной комнаты, кондиционера и видового обзора из окна, чем на удаленности от моря. Каждый третий запрос содержит услуги питания, как минимум завтрака.

- Многие едут на отдых со своими домашними питомцами, а объектов, готовых их принять, очень мало, - подчеркивает Шустикова. - Мы видим, что идет переписка с владельцами с просьбой принять с животными и готовностью за это заплатить. Люди хотят хороший отдых не только для себя.

Крым остается популярным курортом для семейного отдыха, но теряет аудиторию женщин с детьми - они предпочитают Краснодарский край. Частично это обусловлено разницей в цене, которая сейчас на 20% ниже, чем в Крыму.

- В прошлом году цены были почти одинаковые, и Крым пока держится на уровне лета-2019, - объясняет Оксана Шустикова. - Но в борьбе за курортника Краснодарский край снизил расценки.

В целом запросы гостя на отдых стали более детализированными и выверенными.

Треть туристов общаются с владельцами и уточняют все параметры размещения, вплоть до состава одеяла и размера холодильника. Отзывы в социальных сетях тоже имеют большое значение, и при наличии противоречивой информации гости требуют дополнительных фото и видео подтверждений благоустройства номера или территории отеля.

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