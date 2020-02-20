Курортное беззаконие: Почему грядущий туристический сезон в Крыму близок к провалу

Активный курортный сезон этого года находится под угрозой срыва. Частный сектор приема отдыхающих находится на нелегальном положении - проект федерального закона о туристическом жилье завис в Госдуме, а региональный законопроект о деятельности малых средств размещения до сих пор не прошел стадию согласований.

ГОСТЯМ - ГОСТИНИЦЫ

- Вдобавок ко всему убрали ГОСТы о гостевых домах и гостевых комнатах, на которые опирался наш региональный законопроект. Получается, что весь сектор приема отдыхающих разделен на гостиницы и не гостиницы, - говорит руководитель Ассоциации малых отелей Крыма (АСМОК) Наталия Пархоменко. - Больше нет ничего. Только жилые дома, в которых контрольно-надзорные органы видят незаконное оказание гостиничных услуг, поскольку понятие «гостевой дом» на законодательном уровне не существует.

Первые проверки земельного надзора для двух мини-отелей в Судаке и поселке Заозерный закончились протоколом о нарушении и выпиской штрафа. Причина в том, что объекты находятся на землях под индивидуальную жилую застройку.

К слову, в Крыму около 5 тысяч малых объектов размещения, выстроенных на дачных участках, землях личного крестьянского хозяйства и жилого сектора. А значит, всех их ждет административная ответственность за нарушение законодательства.

Частникам остается сдавать номера в аренду, полностью исключив гостиничные услуги. Фото: Архив КП

ОТЕЛЬЕРЫ-ПОДПОЛЬЩИКИ

- Не дай бог владелец еще и зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, так вообще всем проверкам двери открыты. Тенденция такая, что люди уходят на плательщиков НДФЛ (по итогам года сдают декларацию о доходах и подоходный налог, - Ред.), потому что боятся проверок, а понятных и прозрачных правил игры нет, - подчеркивает Стамбульникова. - Ситуация просто катастрофическая - сезон под угрозой срыва.

Частные объекты размещения принимают 2/3 всего туристического потока. Их владельцы считают необходимым наложить мораторий на проверки до тех пор, пока деятельность малых средств приема отдыхающих не получит законодательного регулирования. Об этом они указали в своем обращении на имя главы правительства России, главы Крыма, в республиканский парламент, профильный комитет и министерство.

СПРАВКА КП

Запрет на оказание гостиничных услуг в жилом секторе с 1 октября вывел из оборота две трети крымского сектора приема туристов. Около 70% мини-отелей, гостиниц, гостевых домов по статусу являются жилыми, дачными, садовыми домами, поскольку возведены на землях соответствующего целевого назначения.

Однако вслед за изменениями в ст. 17 Жилищного кодекса РФ, устанавливающих запрет на размещение гостиниц и предоставление гостиничных услуг в жилых помещениях, глава комитета Госдумы по жилищной политике Галина Хованская предложила привести в соответствие закон «Об основах туристской деятельности РФ» в части регулирования предоставления гостиничных услуг исключительно в нежилых помещениях.

В Крыму из 7-миллионного туристического потока только 1,5 миллиона человек принимают коллективные средства размещения. Остальные селятся в частном секторе, предпочитая полу домашнюю обстановку и личное общение с владельцем гостевого дома.

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