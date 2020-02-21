Эксперт оценил шансы начала военной операции на Украине за возвращение воды полуострову

Хорошо, что в Киеве понимают, что перекрытие Северо-Крымского канала сказалось не только на жизни полуострова, но и на безопасности самого инициатора водной блокады. Такое мнение выразил КП-Крым политолог Владимир Джаралла.

Ранее Алексей Мельник, директор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова (Украина) сообщил, что существует высокая вероятность проведения Россией «военной операции» для возобновления подачи на полуостров воды из Днепра. Он предположил, что если проблема водоснабжения Крыма обретет особую остроту, то руководство России не станет медлить.

- То есть, реальность военной операции по открытию воды в Крым представляется вполне и совершенно очевидной, и об этом надо помнить, - цитируют Мельника СМИ Украины.

- Такие высказывания показывают, что в Киеве не такие уж отмороженные, раз понимают, что перекрытие Северо-Крымского канала породило серьезные проблемы, - считает политолог Джаралла.

Но, необходимо понимать, что в незалежной думают о собственной безопасности, а не о живущих на полуострове: канал, построенный в советское время, изменил природные условия и Херсонской области, и в Крыму.

- Водная блокада тяжело бьет и по полуострову, и по незалежной, - и политический эксперт отметил, что учитывая, например, опыт Израиля, проведение военной операции по деблокаде канала было бы вынужденным, но необходимым решением.

- Есть и альтернатива - это соглашение между правительствами России и Украины о поставках воды на полуостров. Однако, тут встает вопрос о способности украинской стороны гарантировать исполнение договоренностей, если они будут достигнуты. Ведь некие «националисты», а точнее, бандиты, обслуживающие разных олигархов, уже не раз срывали многие соглашения, - подчеркивает Владимир Джаралла.

Потому уже хорошо, что Украина начинает думать о сближении сторон и проговаривать разумные варианты решения проблемы.

- Время покажет станут ли слова делом, - заключает эксперт

СПРАВКА «КП»

Вода из Днепра обеспечивала около 85 процентов потребностей Крыма. В 2014 году, после вхождения полуострова в состав России, подача воды по Северо-Крымскому каналу была полностью прекращена, что сказалось на водоснабжении восточных регионах полуострова, а в Херсонской области Украины появились серьезные проблемы из-за избытка влаги.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина не имела права перекрывать Северо-Крымский канал. После этого начало затапливать Херсонскую область

Постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов отметил, что река является международной (подробнее)

Крымский рыбокомбинат будет судиться с властями Украины из-за водной блокады

«Комсомолка» заглянула на предприятие, которое первым решилось предъявить иск к правительству незалежной (подробнее)

Украина пытается устроить в Крыму засуху

Полуостров может потерять почти четверть будущего урожая (подробнее)Лучше пусть воду пустят: В Крыму ответили на инициативу Зеленского построить «город-сад» в Херсонской области

Политолог предположил, что дальше слов реализация проекта на Украине не продвинется (подробнее)