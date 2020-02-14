Лучше пусть воду пустят: В Крыму ответили на инициативу Зеленского построить «город-сад» в Херсонской области

У президента Украины Владимира Зеленского не получится осуществить проект «города-сада» в Херсонской области, чтобы селить там крымчан. Такое мнение выразил КП-Крым политолог Владимир Джаралла.

Ранее Зеленский встретился с командой так называемого «представительства президента в АР Крым». Он сообщил, что город-сад в Херсонской области нужен для того, чтобы туда переехали крымские семьи, в том числе 500 семей крымских татар. Также президент Украины отметил, что в городке должно быть все на «высшем уровне: заправка, школа, детсад, дома». Помимо этого, на контрольном пункте «Чонгар» создадут хаб с современной инфраструктурой для комфортного пересечения украинцами границы.

- Зеленский делает то, что он умеет лучше всего - говорить. Пустая болтовня ведется на протяжении длительного времени. Если президенту и украинскому руководству хочется сделать что-то хорошее для крымчан, есть одно простое решение - взять и открыть воду в Северо-Крымский канал, а также отпустить тех граждан, которые до сих пор сидят в тюрьмах за то, что находятся в санкционных списках, - считает политолог Владимир Джаралла.

Политолог предположил, что дальше слов реализация проекта не продвинется, поскольку «воровать деньги на строительстве умеют, а с получением результата на Украине все очень плохо».

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