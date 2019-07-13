Зеленский планирует посетить границу с Крымом

На границу Крыма с Украиной в пункт пропуска "Чонгар" 13 июля прибудет президент Украины Владимир Зеленский. Такая информация размещена на сайте главы украинского государства.

- Владимир Зеленский осмотрит инфраструктуру и условия пересечения на контрольном пункте въезда-выезда "Чонгар", а также проведет совещание по вопросам реализации проектов обустройства пунктов "Чонгар" и "Колончак", – говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте.

Кроме того, Зеленский представит недавно назначенных главу Херсонской обгосадминистрации и "постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым".

Напомним, ежедневно границу Крыма с Украиной пересекают 12 тысяч человек. Такие данные приводит крымское пограничное управление ФСБ. По данным пресс-службы Погрануправления, чтобы увеличить пропускную способность, используется реверсивное движение на встречных полосах. Так, в Джанкое 7 полос открыто на въезд в Крым и три на выезд.

Председатель комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк сделал прогноз, что в этом сезоне Крым посетит на 10% больше украинских туристов, чем в прошлом году. Так, планируется принять 1 миллиона 100 тысяч отдыхающих из Украины.

В Крыму у Зеленского есть квартира. Недвижимость располагается в Ливадии, ее купили на имя жены нынешнего украинского президента Елены в 2013 году. Но пользоваться квартирой супруги пока не планируют, как и продавать ее. В штабе Зеленского сообщили, что семья посетит квартиру только тогда, когда полуостров станет украинским.

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