Все больше украинцев едут в Крым на отдых: ежедневно через границу проходит 12 тысяч человек

Курортный сезон в Крыму практически в разгаре. Поток отдыхающих из Украины продолжает расти с каждой неделей. Если на майские праздники границу ежедневно пересекали 10 тысяч человек, то в конце июня эта цифра увеличилась до 11 тысяч. На начало июля эта цифра стала еще выше - ежедневно границу пересекают в среднем 12 тысяч человек. Такие данные приводит крымское пограничное управление ФСБ. Правда, прежде чем попасть на отдых, нужно пройти сперва украинский «кордон», а потом еще и российский.

"ЖДАЛ ШЕСТЬ ЧАСОВ"

- Я регулярно бываю на границе. Со стороны Украины в пятницу, 28 июня, была такая очередь, что я ждал шесть часов, прежде чем сдвинулся с места. Сначала простоял в украинском пункте пропуска, а затем еще на российском. Большой поток машин. Передо мной было больше 30-ти, - рассказал водитель, который занимается перевозкой пассажиров по маршруту Киев-Симферополь и обратно.

Вероятно, на скорость оформления транспорта повлияли технические неполадки, возникшие в информационных системах Федеральной таможенной службы в ночь на 28 июня.

Сотрудник Погрануправления ФСБ по РК Владимир Моисеев отмечает, что ежедневно через три пункта пропуска пересекают государственную границу около 12 тысяч человек и две тысячи автомобилей.

- 60% этого пассажиропотока следует на въезд в РФ в связи с курортным сезоном. По сравнению с прошлым годом пассажиропоток увеличился на десять процентов. Как по лицам, так и по транспортным средствам. Многие из них приезжают в Крым впервые за пять лет, - сообщил Владимир Моисеев.

По его словам, многокилометровых очередей пока что на границе с Украиной нет. По состоянию на 14.00 3 июля в очереди на въезд из Украины в Крым стояло до 20 машин.

Транспорт досматривают с собаками. Фото: Крымское пограничное управление ФСБ

- Чтобы увеличить пропускную способность, мы используем реверсивное движение на встречных полосах. Например, в пункте пропуска «Джанкой» всего десять полос. В обычном режиме пять из них работает на выезд из Крыма, и пять на въезд. Сейчас семь полос открыто на въезд в Крым и три на выезд. Потому что больший поток идет к нам со стороны Украины, а не наоборот, - уточнил сотрудник Погрануправления ФСБ по Крыму.

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Напомним, 30 июня и 1 июля на автомобильных пунктах пропуска «Армянск», «Джанкой» и «Перекоп» на границе с Украиной проводились регламентные работы по техническому обслуживанию оборудования.

ДОСМОТР АВТО ЗАНИМАЕТ 7-10 МИНУТ

Заместитель начальника джанкойского таможенного поста Крымской таможни Александр Астахов отмечает, что все неполадки устранены.

В пункте пропуска "Джанкой" ежедневно проезжает в среднем тысяча авто. Фото: Крымское пограничное управление ФСБ

- Оформление транспортных средств и людей замедлялось, поскольку все делали в ручном режиме. Сейчас все неполадки в пунктах пропуска устранены, и таможенное оформление одного транспортного средства занимает от 7 до 10 минут. Для ускорения оформления увеличен штат оперативных дежурных смены. Проводится осмотр багажа одновременно с сотрудниками других контролирующих органов - пограничной службы, других контролирующих органов. Чтобы исключить дублирующие функции, - сообщил Александр Астахов.

Напомним, с начала года в Крыму отдохнуло 2 миллиона 209,6 тысяч туристов, что на 11 процентов выше уровня аналогичного периода прошлого года, - сообщает пресс-служба министерства курортов и туризма РК и тут же отмечает, - 202,7 тысяч человек из общего турпотока - граждане Украины. Выходит, что каждый десятый отдыхающий приехал из незалежной.

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