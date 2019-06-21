2019-06-21T17:47:44+03:00
Политика

11 тысяч человек в сутки идут через границу: В Крыму стало больше украинских туристов

В Погрануправлении прогнозируют увеличение количества отдыхающих из незалежной
Надежда ДАЦЮК
Поделиться:
Комментарии: comments14
1,5 тысяч машин ежедневно пересекают крымско-украинские пункты пропуска1,5 тысяч машин ежедневно пересекают крымско-украинские пункты пропускаФото: Анастасия ЖУКОВА
Изменить размер текста:

С наступлением курортного сезона в Крыму увеличилось количество туристов из Украины. В сутки крымско-украинскую границу пересекают 11 тысяч человек и до полутора тысяч машин. Такие данные приводит крымское пограничное управление ФСБ.

- Наибольшее число пересекающих госграницу приходится на предпраздничные, предвыходные и выходные дни. В ближайшее время тенденция к росту пассажирского и транспортного потоков сохранится, - сообщили в пресс-службе ведомства.

В Погрануправлении уточнили, что приняты дополнительные меры по осуществлению пропуска людей и транспорта. Задействованы все транспортные и пешеходные направления, при необходимости используется реверсное оформление (см. СПРАВКА «КП»)

Напомним, во время майских праздников, украинско-крымская страница буквально зашкаливала по количеству пересекающих ее людей. Глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк отметил, что с 1 по 12 мая майские количество отдыхающих в Крыму украинцев увеличилось в три раза. В день границу полуострова с Украиной пересекают в среднем больше 10 тысяч украинцев.

- Многие надеются, что поездку в Крым теперь не надо будет скрывать. Это касается как ведущих политиков Украины, которые известны далеко за пределами своей страны, так и простых граждан Украины. Тем более, что Крым для украинцев хорошо известен. За эти пять лет все установили обновленные российские адреса, контакты, телефоны. Некоторые не скрывают того, что у них на полуострове есть недвижимость, - рассказал глава комитета.

Даже депутат Верховной рады Украины от «Оппозиционного блока» Нестор Шуфрич побывал в Крыму на отдыхе и выложил фото в соцсети. Он вместе с женой посетил Ялту, Армянск и другие места Крыма и сказал, что «сердце в это время сжалось не раз».

СПРАВКА «КП»

Реверсное оформление - регулирование входящего и выходящего потока через границу таким образом, чтобы не образовывалась пробка. Если больше людей пересекают границу в сторону Украины, пограничники задействуют дополнительные силы для их оформления. Если же больше туристов идут в сторону Крыма из Украины, реверсный способ регулирует этот поток.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Крым стал популярнее среди украинских туристов: с 1 мая граждан незалежной приехало в три раза больше

Больше десяти тысяч человек пересекают украинско-крымскую границу ежедневно (подробнее)

На майские праздники в Крым из Украины приедет вдвое больше отдыхающих

За последние сутки через российские пункты пропуска прошли более 10 тысяч человек (подробнее)

Майские праздники в Крыму-2019: Туристов заманивают низкими ценами

Номера в отелях и гостиницах подешевели до 16% (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Путин о судьбе моряков, задержанных после провокации в Керченском проливе: Нужно подумать о россиянах, которые находятся в аналогичной ситуации на Украине
Глава государства на Прямой линии-2019 прокомментировал вопросы обмена заключенными между Россией и Украиной [видео]
Записки киевлянки: Выходит, 73% украинцев голосовали за войну и проспект Бандеры
Украину накрыла аномальная жара, а в Киеве началась пора отпусков. Однако политическая жизнь не затихает, а входит в еще более горячую фазу. Накануне 22 июня киевлянка рассказывает о том, как проходит первый месяц лета [видео]
Новости 24
Телефонного террориста поймали в Симферополе
В Севастополе чиновники наденут противогазы и будут штурмовать преграды
В Крыму с 22 июня изменится схема выезда на «Тавриду» из Зуи
ФСБ накрыла в Севастополе фирму, которая делала липовые документы для мигрантов
Украинцы приезжают учиться в крымских вузах
В Симферополе водители ездят по тротуару из-за огромной ямы на дороге
"Завтра была война": Вечером 21 июня в центре Симферополя перекроют движение
Учения в Крыму: Свыше 100 самолетов и вертолетов бомбили мишени на авиаполигонах
В Евпатории треногу «обработали» огнетушителем: ЧП взволновало соцсети
В Крыму почтят память жертв депортации из Крыма болгар, греков и армян
В Госкомветеринарии назвали возможную причину смерти крокодилов, чьи головы нашли в Симферополе
До 35 градусов и штормовое предупреждение: Прогноз погоды в Крыму на 21 июня
Следком начал проверку по факту возвращения воздушного судна в аэропорт "Симферополь"
Пассажиры самолета, который вернулся в Симферополь, вылетели в Санкт-Петербург резервным рейсом
Спасенный в Севастополе дельфин Ринато завел подружку
На улице Брестской в Севастополе появились изображения Суворова и Владимирского собора
Пьяный мужчина по телефону сообщил об угрозе взрыва на ж/д вокзале в Симферополе
В Севастополь из Средиземного моря вернулся военный корабль
В Симферополе 21 июня отключат свет на 3 улицах и в 55 садовых товариществах
Крымчанина сбил электропоезд Джанкой-Керчь
В Симферополе гадалка обманула 11 человек на 800 тысяч рублей
В Крыму загорелось 8 гектаров пшеницы