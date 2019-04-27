2019-04-27T20:25:15+03:00
Политика

На майские праздники в Крым из Украины приедет вдвое больше отдыхающих

За последние сутки через российские пункты пропуска прошли более 10 тысяч человек
Александра КОРШУНОВА
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Украинцы активно едут отдыхать на любимые курорты полуостроваУкраинцы активно едут отдыхать на любимые курорты полуостроваФото: Анастасия ЖУКОВА
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За последние сутки границу Крыма с Украиной пересекли больше 10 тысяч человек. В обычные дни эта цифра не превышает пяти тысяч. Об этом сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Республике Крым.

Но впереди майские праздники, поэтому украинцы активно едут отдыхать на любимые курорты полуострова.

- Поток граждан Украины в Крым через пункты пропуска российско-украинского участка границы возрос вдвое в связи с предстоящими майскими праздниками. Все пункты пропуска с российской стороны работают в штатном режиме, - добавили в Погрануправлении.

Значительный рост пассажиропотока зафиксировали в субботу, 27 апреля.

В ведомстве отметили, что он с приближением майских праздников будет только расти. При этом пограничники готовы к наплыву отдыхающих, который ежегодно приходится к майским праздникам.

Напомним, 27 апреля украинская сторона заявила о затруднениях на границе с Крымом, в пункте пропуска "Джанкой". В незалежной сообщили, что российская сторона "замедляет пропуск" пассажиров.

Но, по информации от людей, которые пересекали границу, затруднение наблюдалось именно с украинской стороны - пропускали не очень быстро. При этом они отметили, что на российской границе заторов нет.

Кстати, на майские праздники в Крыму ждут 240 тысяч отдыхающих, это на 40% выше аналогичного периода прошлого года. Как рассказали в Минкурортов республики, на сегодняшний день уровень бронирования санаториев и гостиниц уже составляет 82%.

Кроме того, за первый квартал текущего года в Крыму побывали почти 357 туристов, а это на 33% выше уровня аналогичного периода 2018 года.

При этом два процента из них - граждане Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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