2019-04-26T20:04:43+03:00
Общество

На майские праздники в Крыму ждут больше 200 тысяч отдыхающих

Уровень бронирования гостиниц составляет 82%
Александра КОРШУНОВА
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Крым на майские праздники посетит около 240 тысяч отдыхающих. На сегодняшний день уровень бронирования санаториев и гостиниц составляет 82%. Об этом рассказал министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.

- Ожидается, что в период майских праздников текущего года Крым посетит порядка 240 тысяч туристов, что на 40% выше уровня аналогичного периода 2018 года, - отметил Волченко.

Также он сообщил, что за первый квартал текущего года в Крыму побывали почти 357 туристов, а это на 33% выше уровня аналогичного периода 2018 года.

При этом два процента из них – граждане Украины.

При этом, уровень бронирования гостиниц на летний период уже превышает 60% от всего номерного фонда.

Кстати, за первый квартал 2019 года Крым заработал на туризме 700 миллионов рублей. Это сумма налогов, поступивших от отрасли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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