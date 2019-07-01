Отдых в Крыму вызывает ажиотаж у туристов из Украины

С наступлением лета на полуостров увеличился наплыв туристов из незалежной.

- В сутки крымско-украинскую границу пересекают 11 тысяч человек и до полутора тысяч автомобилей, - сообщает пресс-служба крымского пограничного управления ФСБ. - В ближайшее время тенденция к росту пассажирского и транспортного потоков сохранится.

Чаще всего украинцы пересекают государственную границу в предпраздничные, предвыходные и выходные дни – субботу и воскресенье.

Вполне можно говорить об ажиотажном спросе на отдых в Крыму, который проявляют граждане Украины.

Алексей Черняк, возглавляющий председатель комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму в Государственном Совете Республики Крым, уточнил, что на полуостров приезжают гости из 144 стран мира.

- По сравнению с весной 2014 года общий туристический поток увеличился на 76 процентов, - сообщил Алексей Черняк на встрече с журналистами.

Он озвучил свежую статистику, что в 2019 году в Крыму уже побывали 1,2 миллиона человек.

Всего же, как говорят предварительные подсчеты, порядка 7 миллионов человек посетят курорты региона в этом году. В ближайших планах идет речь о десяти миллионах туристов в год.

Министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко поддерживает своего коллегу. По его словам в Крыму есть все условия для круглогодичного отдыха и распределения туристических потоков по всем сезонам, а не только летом.

- Это лечебно-оздоровительный туризм, спортивный, познавательный, событийный, гастрономический, которые не зависят от высокого курортного сезона, - считает Вадим Волченко. Всего в Крыму 147 учреждений занимаются санаторно-курортным лечением, 210 гостиниц и пансионатов держат медицинские центры.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов пригласил в гости всех, кто планировал отдохнуть в Грузии, но не смог, брать билеты на поезда и самолеты в Крым.

- В Крыму есть море, уникальная природа, местные вина, блюда местной кухни и множество памятников истории, - напомнил политик.

В отличии от Грузии в Крыму очень хорошо относятся к туристам.

- Крымчане следуют древней мудрости: Гость в дом – Бог в дом, - сообщил глава региона.

Мало того, иностранцы не только едут полюбоваться красотами, но и остаются на постоянное место жительства. Как рассказали "Комсомольской правде - Крым" в крымском МВД, в республике зарегистрировано свыше 3000 иностранцев, из них 1656 - проживают постоянно на основании вида на жительства, и еще 1391 получили разрешение на временное проживание.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Европа, до свиданья: Почему иностранцы переезжают жить в Крым?

Несмотря на санкции и «страшилки» западных СМИ, полуостров манит людей со всех концов света (подробнее)

11 тысяч человек в сутки идут через границу: В Крыму стало больше украинских туристов

В Погрануправлении прогнозируют увеличение количества отдыхающих из незалежной (подробнее)