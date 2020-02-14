Зеленский пообещал построить «город-сад» в Херсоне для переселенцев из Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал построить «город-сад» для переселенцев из Крыма, сообщили в пресс-службе президента.
В Херсонской области построят городок для переселенцев из Крыма, из которых более 500 семей крымских татар. Об этом договорились с президентом Турции.
На пункте пропуска «Чонгар» создадут специальный хаб, чтобы украинцы смогли комфортно пересекать границу с Крымом.
- Моя идея в том, чтобы они увидели, как мы относимся к людям, к крымчанам. Ты приезжаешь, а здесь - «город-сад». Чувствуешь разницу, ведь здесь все на высшем уровне: заправка, школа, детсад, дома, - сказал Зеленский.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU