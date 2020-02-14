Зеленский пообещал построить «город-сад» в Херсоне для переселенцев из Крыма

14 Февр. 2020 2020-02-14T11:30:56+03:00

Там будет даже заправка и дома

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Президент Украины Владимир Зеленский пообещал построить «город-сад» для переселенцев из Крыма, сообщили в пресс-службе президента.

В Херсонской области построят городок для переселенцев из Крыма, из которых более 500 семей крымских татар. Об этом договорились с президентом Турции.

На пункте пропуска «Чонгар» создадут специальный хаб, чтобы украинцы смогли комфортно пересекать границу с Крымом.

- Моя идея в том, чтобы они увидели, как мы относимся к людям, к крымчанам. Ты приезжаешь, а здесь - «город-сад». Чувствуешь разницу, ведь здесь все на высшем уровне: заправка, школа, детсад, дома, - сказал Зеленский.

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ИСТОЧНИК KP.RU