«Комсомолка» подвела итоги фотоконкурса «Самые мужественные и успешные мужчины Крыма 2020»
Настал этот день, которого все ждали! КП-Крым объявляет победителей фотоконкурса «Самые мужественные и успешные мужчины Крыма 2020».
Голосование шло с 21 января по 24 февраля. В прошлом году мы впервые запустили подобный фотоконкурс, и он вызвал интерес у наших читателей. В этом году мы снова провели онлайн-соревнование среди самых мужественных и успешных мужчин Крыма, расширив и изменив количество номинаций, согласно прошлогодним откликам на нашем сайте.
Для редакции КП-Крым все участники - самые-самые: мужественные, успешные, красивые! Поэтому мы отдали все карты в руки вам, дорогие посетители нашего сайта. И вот те, кому вы отдали максимальное количество своих голосов:
Номинация «Артисты»
Победитель - Глеб Козляев (1780 голосов)
Артист Севастопольского академического русского драматического театра имени Луначарского (сыграл Ивана Бездомного в спектакле «Мастер и Маргарита», Ромео в «Ромео и Джульетте», Кириллова в «Бесах»).
Глеб Козляев. Фото: личная страница Facebook
Номинация «Бизнесмены и управленцы»
Победитель - Вилли Мартинс (3762 голоса)
Владелец крупного фермерского хозяйства в Крыму (Немецкое подворье «Веселая коза»). Переехал из Германии в Крым в 2005 году. До этого он много лет был директором DAG Agrarsysteme Gmbh.
Вилли Мартинс. Фото: ВКонтакте
Номинация «Врачи»
Победитель - Вячеслав Михайличенко (18056 голосов)
Доктор медицинских наук, профессор, академик РАЕ, лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники. Врач-хирург высшей категории проконсультирует по проблемам колопроктологии, хирургии, онкологии.
Вячеслав Михайличенко. Фото: пресс-служба КФУ им. Вернадского
Номинация «Медиа»
Победитель - Юрий Югансон (2616 голосов)
Фотограф, журналист и блогер из Севастополя.
Юрий Югансон. Фото: Facebook
Номинация «Мэры»
Победитель - Иван Имгрунт (88848 голосов)
Глава администрации Ялты. В должность вступил в ноябре 2019 года. До этого (с июня 2019) занимал кресло замглавы администрации. С 2000 по 2017 год возглавлял муниципальное образование Белореченский район в Краснодарском крае.
Иван Имгрунт. Фото: Facebook
Номинация «Повара, бармены и бариста»
Победитель - Илья Гаврилюк (482 голоса)
Бренд-бариста в сети кофеен «Прокофьев» (Симферополь, Саки, Евпатория)
Илья Гаврилюк. Фото: личный архив
Номинация «Преподаватели»
Победитель - Юрий Быковский (891 голос)
Доцент кафедры «Системы контроля и управления атомных станций» Института ядерной энергии и промышленности Севастопольского государственного университета (СевГУ). Победитель и научный руководитель гранта РФФИ «Оптическая система бесконтактного экспресс анализа вибросостояния оборудования», апробация и внедрение системы планируется в 2020 году на Балаклавской ТЭС.
Юрий Быковский. Фото: Личный архив
Номинация «Силовики»
Победитель - Алексей Моцный (243 голоса)
Майор полиции. Обслуживает админ. участок № 40 расположенный в пгт. Заозерное, на участке проживает 3100 человек. Отдел МВД России по г. Евпатории группа ОУУП и ПДН ПП № 2 (дислокация пгт. Заозерное) Один из лучших участковых Крыма 2020.
Александр Моцный. Фото: официальный сайт МВД по РК
Номинация «Спортсмены»
Победитель - Василий Леоненко (974 голоса)
Мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу.
Василий Леоненко. Фото: личный архив
Редакция КП-Крым поздравляет победителей и всех, кто за них голосовал! Награждение состоится в ближайшее время, о месте и времени сообщим дополнительно.
ИСТОЧНИК KP.RU