«Комсомолка» подвела итоги фотоконкурса «Самые мужественные и успешные мужчины Крыма 2020»

Настал этот день, которого все ждали! КП-Крым объявляет победителей фотоконкурса «Самые мужественные и успешные мужчины Крыма 2020».

Голосование шло с 21 января по 24 февраля. В прошлом году мы впервые запустили подобный фотоконкурс, и он вызвал интерес у наших читателей. В этом году мы снова провели онлайн-соревнование среди самых мужественных и успешных мужчин Крыма, расширив и изменив количество номинаций, согласно прошлогодним откликам на нашем сайте.

Для редакции КП-Крым все участники - самые-самые: мужественные, успешные, красивые! Поэтому мы отдали все карты в руки вам, дорогие посетители нашего сайта. И вот те, кому вы отдали максимальное количество своих голосов:

Номинация «Артисты»

Победитель - Глеб Козляев (1780 голосов)

Артист Севастопольского академического русского драматического театра имени Луначарского (сыграл Ивана Бездомного в спектакле «Мастер и Маргарита», Ромео в «Ромео и Джульетте», Кириллова в «Бесах»).

Глеб Козляев. Фото: личная страница Facebook

Номинация «Бизнесмены и управленцы»

Победитель - Вилли Мартинс (3762 голоса)

Владелец крупного фермерского хозяйства в Крыму (Немецкое подворье «Веселая коза»). Переехал из Германии в Крым в 2005 году. До этого он много лет был директором DAG Agrarsysteme Gmbh.

Вилли Мартинс. Фото: ВКонтакте

Номинация «Врачи»

Победитель - Вячеслав Михайличенко (18056 голосов)

Доктор медицинских наук, профессор, академик РАЕ, лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники. Врач-хирург высшей категории проконсультирует по проблемам колопроктологии, хирургии, онкологии.

Вячеслав Михайличенко. Фото: пресс-служба КФУ им. Вернадского

Номинация «Медиа»

Победитель - Юрий Югансон (2616 голосов)

Фотограф, журналист и блогер из Севастополя.

Юрий Югансон. Фото: Facebook

Номинация «Мэры»

Победитель - Иван Имгрунт (88848 голосов)

Глава администрации Ялты. В должность вступил в ноябре 2019 года. До этого (с июня 2019) занимал кресло замглавы администрации. С 2000 по 2017 год возглавлял муниципальное образование Белореченский район в Краснодарском крае.

Иван Имгрунт. Фото: Facebook

Номинация «Повара, бармены и бариста»

Победитель - Илья Гаврилюк (482 голоса)

Бренд-бариста в сети кофеен «Прокофьев» (Симферополь, Саки, Евпатория)

Илья Гаврилюк. Фото: личный архив

Номинация «Преподаватели»

Победитель - Юрий Быковский (891 голос)

Доцент кафедры «Системы контроля и управления атомных станций» Института ядерной энергии и промышленности Севастопольского государственного университета (СевГУ). Победитель и научный руководитель гранта РФФИ «Оптическая система бесконтактного экспресс анализа вибросостояния оборудования», апробация и внедрение системы планируется в 2020 году на Балаклавской ТЭС.

Юрий Быковский. Фото: Личный архив

Номинация «Силовики»

Победитель - Алексей Моцный (243 голоса)

Майор полиции. Обслуживает админ. участок № 40 расположенный в пгт. Заозерное, на участке проживает 3100 человек. Отдел МВД России по г. Евпатории группа ОУУП и ПДН ПП № 2 (дислокация пгт. Заозерное) Один из лучших участковых Крыма 2020.

Александр Моцный. Фото: официальный сайт МВД по РК

Номинация «Спортсмены»

Победитель - Василий Леоненко (974 голоса)

Мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу.

Василий Леоненко. Фото: личный архив

Редакция КП-Крым поздравляет победителей и всех, кто за них голосовал! Награждение состоится в ближайшее время, о месте и времени сообщим дополнительно.