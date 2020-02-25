5 самых необычных авто с историей, которые продают в Крыму

«Комсомолка» сделала небольшую подборку уникальных и интересных авто с историей, которые продаются в Крыму.

ЗИЛ-41047

Самый дорогой автомобиль из всех, выставленных на продажу в интернете, стоит 36 миллионов рублей. Это, как утверждает владелец, правительственный лимузин ЗИЛ-41047 из личного гаража первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева.

Продавец уверяет, что автомобиль купили прямо из Гаража особого назначения с личного разрешения президента России Владимира Путина.

Машина 1989 года выпуска, пробег совсем небольшой – всего 49 тысяч километров, и ее не реставрировали.

ЗИЛ 117

ЗИЛ-117. Фото: Сайт объявлений Авто.ру

На втором месте по цене - экспериментальная модель лимузина для высшего партийного руководства СССР – ЗИЛ 117. Его продают за 35 миллионов рублей.

Как уверяет владелец, за 47 лет машина проехала всего 69 тысяч километров, а все маяки и сирены, установленные на авто - штатное оборудование. При этом у ЗИЛа был всего один хозяин.

AMC Matador Coupe

AMC Matador Coupe. Фото: Сайт объявлений Авто.ру

В Ялте за 3 миллиона продается уникальный масс-кар AMC Matador Coupe производства ныне почившей компании American Motors Corporation. Машина редкая даже у себя на родине, в США, а уж в России и Украине - это вообще единственный экземпляр, уверяет владелец.

История у автомобиля весьма интересная. В 80-х годах он был приписан к посольству Объединенных Арабских Эмиратов в тогда еще советской Грузии, где он верой и правдой отслужил дипломатам до развала СССР. Потом машину перевезли в Крым, где она и осталась до сего дня.

Mercury Colony Park V

Mercury Colony Park V. Фото: Сайт объявлений Авто.ру

На миллион рублей дешевле будет стоить огромный универсал Mercury Colony Park V 1971 года выпуска. Автомобиль ввезли новым в Крым в 80-х годах прошлого века, на нем ездили государственные служащие.

В авто стоит монструозный двигатель объемом 7,5 литра, который будет жадно поглощать бензин десятками литров. Примечательно, что машина в самой дорогой комплектации, где есть полный электропакет и кондиционер. Салон отделан двухцветной кожей, а экстерьер обильно украшен хромом.

Alpina B3 E36

Alpina B3 E36. Фото: Сайт объявлений Авто.ру

В Феодосии за 1,5 миллиона рублей продают редкий автомобиль - Alpina B3. Всего таких выпустили 85 штук, а конкретно этот экземпляр имеет порядковый номер 25.

Владелец пригнал авто из Владивостока, куда машина попала из Японии. В мире осталось всего 50 таких «Альпин». Переработанный двигатель BMW выдает 265 лошадиных сил. Собственник машины уверяет, что едет она очень достойно и приятно.

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