В Бахчисарае застраивают древний могильник, где нашли золото скифов

Представьте, что вы купили участок и начали строить на нем дом. Купили проект, получили разрешение и уже взялись за фундамент, как вдруг строители наткнулись на древний склеп. Вот такая история приключилась с владельцами земельного участка в районе 7-го жилого микрорайона Бахчисарая.

Государственные акт на эти земли, как рассказали в администрации города, еще в 90-х годах выделяли местным жителям бесплатно. Тогда никто не знал, что через несколько лет здесь найдут древние могильники и скифское золото.

СЛУЧАЙНАЯ НАХОДКА

- Первый могильник нашли местные жители в 1995 году, когда рыли траншею для фундамента, - рассказывает КП-Крым Алексей Волошинов, младший научный сотрудник Института археологии Крыма Российской академии наук (РАН).

Правда, об этом владельцы участка решили умолчать, и археологи начали исследовать это место только спустя 14 лет. В 7-й микрорайон в 2009 году начали проводить воду, выкопали для этого траншею и нашли уже не одно, а несколько погребений.

С тех пор сотрудники Института археологии Крыма каждый год проводили раскопки на окраине Бахчисарая. Разрешения выдавало Министерство культуры РФ, и владельцы земли пускали искателей древностей на свои участки.

ДОКОПАЛИ ДО АМСТЕРДАМА

За 10 лет археологи открыли больше 40 погребальных сооружений, которые относятся к третьей-первой половине V века нашей эры.

Пока что на Сувлу-Кая нашли около 40 захоронений. Фото: Институт археологии Крыма РАН

- Захоронения относятся к позднескифской культуре и Эпохе Великого переселения народов. В прошлом году нам удалось исследовать один из наиболее глубоких и поздних склепов на могильнике, который был разграблен в первой половине пятого века, - говорит Алексей Волошинов.

Несмотря на то, что большая часть могильников была разграблена, исследователям удалось найти сотни древних артефактов, часть из которых была представлена в 2014 году на выставке «Крым. Золотые секреты Черного моря» в археологическом музее Алларда Пирсона Университета Амстердама (это то самое скифское золото, которое принадлежит крымским музеям, но не может вернуться на полуостров из-за судебных разбирательств, - Ред.).

- В погребениях мы находили наконечники стрел, мечи, копья и детали щитов, принадлежавших кочевникам гуннам и готам. Также в могильниках нашли детали костюма, золотые бляшки, которыми были обшиты края одежды алан. Среди погребального инвентаря - лепные и стеклянные сосуды, амфоры, орудия труда, римские монеты, - отмечает Вячеслав Мысякин, сотрудник Института археологии Крыма РАН.

Среди погребального инвентаря - лепные и стеклянные сосуды, амфоры, орудия труда. Фото: Институт археологии Крыма РАН

ХОЧЕШЬ ТУАЛЕТ - ИДИ К ЧИНОВНИКАМ

По предварительным расчетам археологов, общая площадь могильника - не меньше трех гектаров. Но исследована только десятая часть территории, и впереди - большая работа.

В 2012 году по приказу Министерства культуры Украины могильник Сувлу-Кая на окраине Бахчисарая получил статус объекта культурного наследия регионального значения. А при России этот статус территории присвоили только в 2017 году по решению Совета министров.

Это, конечно, накладывает немалые ограничения на права владельцев участков. Например, они не могут застраивать свой участок, проводить там земляные и мелиоративные работы (статья 5.1. федерального закона РФ от 2002 года «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»). То есть даже для того, чтобы выкопать выгребную яму, хозяевам нужно согласовывать свои действия с Комитетом по охране культурного наследия Крыма.

АРХЕОЛОГИ БОЯТСЯ НЕ УСПЕТЬ

По данным специалистов, два дома были построены на участках еще до того, как территория могильника получила охранный статус, и владельцы стали пускать туда исследователей. Но за последние несколько лет появилась еще одна времянка.

- Больше всего мы переживаем, что территорию могут застроить. Да и жильцы времянки, скорее всего, захотят построить дом и залить фундамент бетоном. Мы не знаем, есть ли под времянкой погребальные сооружения, а хозяева боятся пускать нас на свою территорию. Он думают, что мы своими работами можем повредить их постройки. А вы представьте, что будет, если там появятся еще дома! - негодует Волошинов.

Опасения не напрасны. Как только владельцы участков смекнули, что получили «головную боль» в виде могильников, они решили перепродать свою собственность от греха подальше. Правда, новым владельцам не сообщали, какой «сюрприз» они получают вместе с землей.

Отметим, что государство не изымает земли историко-культурного значения у собственников или арендаторов (если, конечно, они не нарушают законодательство), а это значит, что перепродажа - единственный способ получить денежную компенсацию. Конечно, если все правоустанавливающие документы в порядке. При этом оформить сделку купли-продажи можно и по украинским государственным актам на участок. Их на территории Крыма признают законными до 2023 года.

Чтобы новые и старые владельцы не препятствовали археологам вести раскопки и согласовывали свои действия на участках, исследователи обратились в администрацию города.

- Мы предупреждали местные власти, что на этой территории есть пустоты объемом в 20 кубических метров под землей и на глубине 5 метров. Это грозит обрушением домов. Мы просили известить собственников участков об этой проблеме и о том, что они обязаны предупреждать археологов о любых работах на участках, - поясняет исследователь.

На Суулу-Кая за 10 лет нашли сотни древних артефактов. Фото: Институт археологии Крыма РАН

КОНЦОВ НЕ НАЙТИ

Относительно недавно, в декабре 2019 года, на сайте местной администрации появилось сообщение для владельцев домов и участков на улицах имени Василия Черного, Шамиля Алядина, Абдулы Тейфук в 7-м микрорайоне Бахчисарая (территория могильника).

Но одного сообщения недостаточно, ведь нужно проинформировать каждого владельца участка лично. А сделать это, как оказалось, не просто.

- У администрации нет информации о владельцах и количестве земельных участков, которые были проданы на территории могильника в украинские времена. Сколько на руках у владельцев украинских правоустанавливающих документов, неизвестно. Какие из этих госактов подлинные, а какие поддельные - тоже вопрос, - рассказывает КП-Крым Андрей Шаврин, начальник отдела градостроительства, архитектуры и земельных ресурсов администрации Бахчисарая.

ОТБЕРУТ, ЧТОБЫ ПРОДАТЬ

Земли, где расположился древний могильник Сувлу-Кая, попадают под действие статьи 54 федерального закона об объектах культурного наследия. Если собственники не будут беречь захоронения, то Комитет по охране культурного наследия (отвечающий по законодательству за объект) может подать на владельца иск в суд с требованием отобрать участок. Если суд примет положительное решение – Комитет выкупит землю или организует ее продажу с публичных торгов.

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