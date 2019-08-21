2019-08-21T16:05:12+03:00
Общество

В Бахчисарайском районе Крыма археологи нашли храм X века, расписанный фресками

Постройка находится на городище Эски-Кермен
Надежда ДАЦЮК
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Пол храма был выстлан плитами. Фото: пресс-служба КФУ им. В.И. ВернадскогоПол храма был выстлан плитами. Фото: пресс-служба КФУ им. В.И. Вернадского
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В Бахчисарайском районе Крыма археологи обнаружили уникальный христианский храм, построенный в X веке. Об этом сообщил директор федерального государственного бюджетного учреждения науки «Институт археологии Крыма РАН» Вадим Майко.

По его словам, постройка находится на городище Эски-Кермен. Раскопки проводила экспедиция Института археологии Крыма РАН и Научно-исследовательского центра истории и археологии Крымского федерального университета им. Вернадского.

Команда археологов вскрывает гробницу. Фото: пресс-служба КФУ им. В.И. Вернадского

Команда археологов вскрывает гробницу. Фото: пресс-служба КФУ им. В.И. Вернадского

Он отметил, что находка позволяет получить свое представление о том, как застраивали византийские города, начиная со второй половины X века. Изучение городища Эски-Кермен в этом году, по словам директора Института археологии Крыма РАН, принесло одни из самых интересных результатов.

- Мне посчастливилось быть на месте раскопок и все своими глазами увидеть. В двух словах скажу, что раскопан уникальный христианский храм, который позволяет по-другому взглянуть на планировку городища Эски-Кермен, - сообщил Вадим Майко.

Руководитель экспедиции, заведующая отделом средневековой археологии института археологии Крыма РАН, Эльзара Хайрединова рассказала, что храм одноместный, пол в нем выстлан плитами. Сохранилась кладка высотой около метра. Вокруг храма расположена гробница.

У стены храма обнаружили гробницу. Фото: пресс-служба КФУ им. В.И. Вернадского

У стены храма обнаружили гробницу. Фото: пресс-служба КФУ им. В.И. Вернадского

- Скорее всего, он был расписан, потому что мы нашли остатки фресок, их небольшие фрагменты. На них просто цветные полосы - красная и зеленая разделены между собой белыми полосками. Мы сдали на анализы в Курчатовский институт, они взяли у нас пробы на пигменты. На одной из гробниц был фрагмент лица. Может быть, лик Богоматери, - сообщила "КП-Крым" Эльзара Хайрединова.

Вторую уникальную находку археологи сделали на городище Кульчук в Северо-Западном Крыму.

- Была открыта башня античного времени. Это интересный фортификационный объект с круглыми очертаниями, - рассказал ученый.

По его словам, находку могли построить во второй половине IV – первая половина III века до н. э. Она относится к первым крепостным сооружениям.

Ранее в Крыму при строительстве трассы "Таврида" нашли пещеру протяженностью 1015 метров. В ней обнаружили кости саблезубого кота, взрослого мамонта и маленького мамонтенка, а также гигантского оленя и винторогого барана. А во время прокладки железной дороги к Крымскому мосту нашли античную усадьбу. Это комплекс из 40 помещений и 9 дворов, датируемый концом V — началом III века до н.э., мог принадлежать семье боспорского аристократа или представителя династии царей Боспора.

СПРАВКА "КП"

Эски-Кермен - пещерный город, расположенный в Бахчисарайском районе Крыма. На городище находится около 360 пещер, в которых раньше располагались казематы, церкви, часовни и усыпальницы. Город на горном плато предположительно построили в конце VII в.н.э. Сейчас это популярный туристический объект, который входит в состав Бахчисарайского историко-культурного и археологического музея-заповедника.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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