Фоторепортаж: Как в Симферополе отмечали Масленицу

В парке имени Гагарина в Симферополя пекли блины и отмечали Масленицу. Традиционный праздник восточных славян и маркирует границу зимы и весны. Праздник отмечается неделю перед Великим постом.

Жители Симферополя собрались в Гагаринском парке на гулянияФото: Виталий ПАРУБОВ

В этот день принято печь блины, ходить в гости, устраивать костюмированные гуляния и сжигать чучело Масленицы.

Всех горожан угощали блинамиФото: Виталий ПАРУБОВ

Развлечения придумали для симферопольцев всех возрастовФото: Виталий ПАРУБОВ

Горожане собрались на праздник в Гагаринском паркеФото: Виталий ПАРУБОВ

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50