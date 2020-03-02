2020-03-02T07:25:26+03:00
Общество

Фоторепортаж: Как в Симферополе отмечали Масленицу

Горожане собрались на праздник в Гагаринском парке
Артем АРТЕМОВ
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В Симферополе отметили МасленицуВ Симферополе отметили МасленицуФото: Виталий ПАРУБОВ
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В парке имени Гагарина в Симферополя пекли блины и отмечали Масленицу. Традиционный праздник восточных славян и маркирует границу зимы и весны. Праздник отмечается неделю перед Великим постом.

Жители Симферополя собрались в Гагаринском парке на гуляния Фото: Виталий ПАРУБОВ

Жители Симферополя собрались в Гагаринском парке на гулянияФото: Виталий ПАРУБОВ

В этот день принято печь блины, ходить в гости, устраивать костюмированные гуляния и сжигать чучело Масленицы.

Всех горожан угощали блинами Фото: Виталий ПАРУБОВ

Всех горожан угощали блинамиФото: Виталий ПАРУБОВ

Развлечения придумали для симферопольцев всех возрастов Фото: Виталий ПАРУБОВ

Развлечения придумали для симферопольцев всех возрастовФото: Виталий ПАРУБОВ

Горожане собрались на праздник в Гагаринском парке Фото: Виталий ПАРУБОВ

Горожане собрались на праздник в Гагаринском паркеФото: Виталий ПАРУБОВ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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