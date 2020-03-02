Фоторепортаж: Как в Симферополе отмечали Масленицу
В парке имени Гагарина в Симферополя пекли блины и отмечали Масленицу. Традиционный праздник восточных славян и маркирует границу зимы и весны. Праздник отмечается неделю перед Великим постом.
Жители Симферополя собрались в Гагаринском парке на гулянияФото: Виталий ПАРУБОВ
В этот день принято печь блины, ходить в гости, устраивать костюмированные гуляния и сжигать чучело Масленицы.
Всех горожан угощали блинамиФото: Виталий ПАРУБОВ
Развлечения придумали для симферопольцев всех возрастовФото: Виталий ПАРУБОВ
Горожане собрались на праздник в Гагаринском паркеФото: Виталий ПАРУБОВ
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ИСТОЧНИК KP.RU