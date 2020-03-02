«Простите меня»: Вор из Симферополя отмыл ограбленное им кафе и вернул владельцам деньги

Ночью, в окно одного из кафе Симферополя залез мужчина. В общепит его привел голод и любовь к деликатесам. Позже выяснится, что от рядовых воров жителя Крыма отличала вежливость и избирательность, а еще небывалая скромность.

Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе управления МВД по Симферополю, взяв черный мусорный пакет, вор стал наполнять его дорогими продуктами питания из холодильника кафе.

Украсть мужчина решил три тушки утки, оливковое и растительное масло, свиную вырезку и стейк из семги. Когда дело дошло до красной икры, гурман обратил внимание на срок годности деликатеса, который подходил к концу. Рисковать здоровьем мужчина не стал и поставил банку на место. Более того, вычищая заведение воришка показал себя человеком не только внимательным, но и скромным: от огромной головки элитного сыра мужчина отрезал небольшой кусок. Остальное оставил на месте. А чтобы не есть всухомятку, с собой крымчанин прихватил пять литров вина.

Когда добыча была сложена в мешок, герой этой истории вымыл после себя полы в кафе, протер кафель и столы, а еще написал владельцам общепита извинительную записку. «Простите меня», - кратко пристыдился вор.

Несмотря на осторожность, преступник был пойман. Давай объяснения полицейским, вор сильно удивил своей историей стражей порядка. К такому необычному злодею не остались равнодушны и хозяева кафе. Они простили мужчину и даже посчитали стоимость ущерба за продукты по закупочным ценам. Вышло недорого - 5,1 тысячи рублей. Эти деньги мужчина возместил пострадавшим.

Как бы там ни было, а за воровство придется отвечать по закону. Против крымчанина возбуждено уголовное дело за кражу. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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