2020-03-04T09:56:37+03:00
Общество

Розовые фламинго прилетели в Севастополь: 5 красивых фото

Местные фотографы не упускают возможности запечатлеть этих птиц в дикой природе [фото]
Артем АРТЕМОВ
Поделиться:
Розовые фламинго прилетели в СевастопольРозовые фламинго прилетели в СевастопольФото: Юрий ЮГАНСОН
Изменить размер текста:

Розовые фламинго прилетели погреться в город-герой - Севастополь. Фотографы в восторге от красоты величественных птиц и не упускают возможности запечатлеть их на камеру.

Удивительная возможность увидеть птиц в дикой природе Фото: Юрий ЮГАНСОН

Удивительная возможность увидеть птиц в дикой природеФото: Юрий ЮГАНСОН

Розовые фламинго в Севастополе

Розовые фламинго в Севастополе

- Я ходил снимать этих заморских птиц уже не один раз. И вот, наконец, в первый день весны вышло всё почти, как я хотел. И, пожалуй, я сделал тот кадр, который нравится самому, - написал Вконтакте фотограф Юрий Югансон. - Весну я встретил, пройдя в брод по воде и спрятавшись в камышах. Птицы меня не боялись. Дымки не было, солнце золотило море.

Фламинго прилетели погреться в город-герой Фото: Юрий ЮГАНСОН

Фламинго прилетели погреться в город-геройФото: Юрий ЮГАНСОН

Розовые фламинго в Севастополе

Розовые фламинго в Севастополе

СПРАВКА «КП»:

Розовый фламинго населяет большие озёра с солёной водой, морские лагуны и лиманы. В Севастополе фламинго может быть и первый раз, но на материковой части России птица регулярно отмечается на миграциях - в устье реки Волги, в Дагестане, Калмыкии, Краснодарском и Ставропольском краях. Залетает на юг Сибири в Алтайский и Красноярский края, в Тюменскую, Омскую, Томскую, Новосибирскую, Иркутскую области, республику Алтай, Бурятию, а также в Якутию, Приморье, на Урал.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Чиновники Ленинского района заплатили 4 миллиона за неправильные дорожную разметку и знаки
Саки вошли в тройку городов, где женщины хотят отдохнуть без мужчин и детей
В Симферополе и Севастополе 4 марта частично отключат электричество
Погода в Крыму на 4 марта: Тепло и без осадков
Волонтерам все-таки выделят помещение для социальной столовой в Севастополе
Минздрав: Крым готов лечить пациентов с коронавирусом
Несмотря на перенос ЯМЭФ, власти Крыма подпишут все запланированные контракты
В Симферополе «загорелся» торговый центр в рамках учений МЧС
Дворников Ялты оденут в оливковое с эмблемой «Чистый город»
Ученые установили возраст терракотовой головы, найденной при строительстве Крымского моста
Стало известно, сколько воды осталось в водохранилищах Крыма
Депутаты Сицилии готовы сотрудничать с Крымом несмотря на санкции
Из крымского ресторана украли две картины на 3 миллиона рублей
Новый причал построят в Воронцовском парке в Алупке
«Повернул не туда»: В Ялте автобус с украинскими артистами заехал в кипарисы
В Симферополе продолжают штрафовать любителей парковаться на газоне
Радио КП-Крым возобновляет регулярные выпуски местных новостей
В Симферополе мошенник обманул микрокредитную организацию
Участие компаний из Крыма в госзакупках хотят засекретить
На пожаре в Красногвардейском районе погибли два человека
В Симферопольском районе накрыли подпольный алкогольный цех
На 8 марта российские женщины предпочитают отдыхать в Крыму
Крымчанин выращивал марихуану в теплицах и отправился почти на 8 лет в тюрьму
Крымчане ездят на Ай-Петри со стороны Бахчисарая несмотря на запреты МЧС