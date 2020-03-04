Розовые фламинго прилетели в Севастополь: 5 красивых фото

Розовые фламинго прилетели погреться в город-герой - Севастополь. Фотографы в восторге от красоты величественных птиц и не упускают возможности запечатлеть их на камеру.

Удивительная возможность увидеть птиц в дикой природеФото: Юрий ЮГАНСОН

Розовые фламинго в Севастополе

- Я ходил снимать этих заморских птиц уже не один раз. И вот, наконец, в первый день весны вышло всё почти, как я хотел. И, пожалуй, я сделал тот кадр, который нравится самому, - написал Вконтакте фотограф Юрий Югансон. - Весну я встретил, пройдя в брод по воде и спрятавшись в камышах. Птицы меня не боялись. Дымки не было, солнце золотило море.

Фламинго прилетели погреться в город-геройФото: Юрий ЮГАНСОН

Розовые фламинго в Севастополе

СПРАВКА «КП»:

Розовый фламинго населяет большие озёра с солёной водой, морские лагуны и лиманы. В Севастополе фламинго может быть и первый раз, но на материковой части России птица регулярно отмечается на миграциях - в устье реки Волги, в Дагестане, Калмыкии, Краснодарском и Ставропольском краях. Залетает на юг Сибири в Алтайский и Красноярский края, в Тюменскую, Омскую, Томскую, Новосибирскую, Иркутскую области, республику Алтай, Бурятию, а также в Якутию, Приморье, на Урал.

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