2020-03-11T17:42:56+03:00
Общество

О цензуре и шутках про Путина: Как команда КВН из Крыма прошла в четвертьфинал

Такого успеха у наших игроков не было 25 лет
Надежда ДАЦЮК
Поделиться:
1/8 финала игры КВН. Фото: архив Александра Гончарова1/8 финала игры КВН. Фото: архив Александра Гончарова
Изменить размер текста:

Пять ребят из крымской команды КВН «Полуостров» впервые за 25 лет выступили в Высшей лиге Клуба веселых и находчивых, став свежеиспеченными четвертьфиналистами. Телепрограмма с их выступлением вышла в эфир 7 марта, а КВНщиков уже узнают на улицах и просят автографы.

Чтобы пройти в четверть финал, основную ставку участники «Полуострова» делали на шутки про Крым как особенный регион. И они не прогадали!

«ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, ВЫ ТАМ КАК?».

- Считаем, что у команды должно быть лицо. У нас это лицо крымское и, как показала реакция зала и членов жюри, зрителям интересно услышать от крымчан про жизнь на полуострове. На сцене мы сделали все, что планировали, - рассказывает КП-Крым капитан команды Александр Гончаров.

Во время конкурса «Приветствие» от участников «Полуострова» прозвучало сразу две политические шутки: одна была с участием президента Владимира Путина, а вторую ребята адресовали Дмитрию Медведеву, ныне заместителю председателя Совета безопасности.

Так, к Медведеву обратился с репликой капитан команды: «Друзья, у нас, крымчан, есть свой календарь. И сейчас идет шестой год Крыма нашей эры. Как вы знаете, именно в Крыму Дмитрий Медведев сказал свою крылатую фразу «Денег нет, но вы держитесь». Мы-то держимся, Дмитрий Анатольевич, вы там как?».

Эта шутка, что называется, зашла. Аплодировать стали не только зрители, но и вся «пятерка» членов жюри. После этого ребята из «Полуострова» решили обыграть запуск движения по Крымскому мосту с участием Владимира Путина, который лично проверял стройку. Во время пародии президент с недоверием к подрядчикам пересчитал сваи по смете и «замерил» длину моста шагами.

В составе команды «Полуострова» пять участников. Фото: архив Александра Гончарова

В составе команды «Полуострова» пять участников. Фото: архив Александра Гончарова

«ШУТИТЬ ПРО ПУТИНА НЕ СТРАШНО»

- Номер про Путина у нас родился во время репетиции. Тогда только открыли Крымский мост, и мы думали, какую миниатюру можем придумать на эту тему. Так, во время импровизации и получилась такая шутка, - рассказывает капитан.

На вопрос о том, не страшно ли было шутить в эфире «Первого канала» про первых лиц государства, Александр отвечает:

- Нет, никакого страха не было, ведь цензуры в стране нет, что подтвердило появление в эфире наших шуток. Понятно, что мы идем по грани, но это путь к успеху. Нам нельзя слишком любить власть, но и нельзя уходить в оппозицию.

СТАЛИ УЗНАВАТЬ НА УЛИЦАХ

Несмотря на то, что игра с участием крымской команды вышла в эфир всего несколько дней назад, ребят из «Полуострова» уже начали останавливать на улицах.

- Был такой случай: идем по улице вместе с нашим фронтменом Алимом Каялиевым, у которого всегда больше всего текста, и тут останавливается проезжающая мимо машина. Водитель говорит Алиму: «Это же тебя показывали в программе «КВН»? Круто было, молодцы». Эфир смотрели и наши родственники. Сказали, что за наши шутки им было не стыдно, - отмечает Александр.

Теперь крымской команде предстоит игра в четвертьфинале, которая предварительно пройдет в апреле. Участники говорят, что продолжат шутить про Крым, ведь это их фишка. Добавят и немного шуток на социальную тематику. Надежды на успех, конечно, есть, ведь у «Полуострова» за плечами уже несколько небольших побед.

- Нашей команде всего три года, создали ее в конце 2017-го на базе Крымского федерального университета. В составе - бывшие студенты и преподаватели вуза. В первый же год существования команды, когда мы поехали в Сочи на 29-й Международный фестиваль «КиВиН-2018», сразу вышли во второй тур. А в прошлом году нас пригласили на фестиваль «Голосящий КиВиН», который тоже показывали по «Первому каналу». Так что, для нас большая радость - попасть в высшую лигу, а с другой стороны - это большая ответственность. Надеемся, что не подведем крымчан! - делится планами капитан «Полуострова» Александр Гончаров.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На фестивале «КиВиН» в Сочи выступят две команды КФУ

Игра стала итогом года работы студентов, редакторов и большой административной группы (подробнее)

КВН зовет! Летим в Сочи!

Там пройдет «Летний Кубок-2015» и «Встреча выпускников» (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
К чему снятся жуки: толкование снов про жуков
Многие люди панически боятся этих насекомых и в реальности, а уж столкнувшись с ними во сне, утром пробуждаются с мыслями о самых страшных грядущих событиях. Понять, к чему снятся жуки, можно точно вспомнив все детали и разобравшись в своих действиях
К чему снятся конфеты: толкование снов про конфеты
Сладкое помогает организму вырабатывать «гормон счастья» серотонин, но чрезмерное употребление вкусностей ведет к проблемам со здоровьем. Так и с толкованием снов про конфеты — в целом их считают хорошим символом, но есть оговорки
Значение имени Никита
Имя Никита связано с Никой, древнегреческой богиней победы. Обладатели этого имени, можно сказать, обречены на успех. Однако для того, чтобы добиться поставленных целей, Никите предстоит долгий и упорный труд, победа не будет слишком легкой
Новости 24
Туман и до +18 градусов: Погода в Крыму на 12 марта
В Крыму только один мусорный полигон работает по лицензии
Появилось видео задержания в Бахчисарае членов «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*
100 тысяч крымчан, которые работаю без трудового договора, выведут из «тени»
Еще в нескольких городах Крыма хотят ввести дифференцированный тариф на воду
В ФСБ подтвердили задержание четырех сторонников Хизб-ут Тахрир* в Бахчисарае
В Симферополе и Севастополе 12 марта частично отключат электричество
В Крыму стало почти на 30% меньше поддельных купюр
В Джанкое из шести красавиц выбирали «Мисс Весну - 2020»
Для туристов в Крыму добавят поездов в пригородном направлении
Ялтинец украл 200 килограммов металлолома, чтобы сдать его на металлолом
По железнодорожной части Крымского моста проехали 155 тысяч пассажиров
В Симферополе изменились адреса избирательных участков
Разметку на симферопольских дорогах хотят делать из пластика
В Крыму начались обыски в домах членов экстремистских группировок
«Крымтеплица» обыграла «ТСК-Таврию» со счетом 1:0
8 человек пострадали в ДТП под Красногвардейском
Россияне выбирают для отдыха на 9 мая Севастополь и Керчь
Погода в Крыму на 11 марта: Местами пройдут дожди
Коронавирус может помешать празднованию годовщины Крымской весны
Глава Крыма призвал жителей полуострова не паниковать из-за падения курса рубля
Власти Симферополя рассказали о ходе реконструкции моста на улице Гагарина
В Симферополе и Севастополе 11 марта частично отключат электричество
Рецидивист из Симферопольского района дважды садился за руль пьяным
В Бахчисарае водители едва не раздавили уснувшего на дороге человека
Ялтинец представился «решалой» и обманом выманил полмиллиона рублей
«Единороса» с медалью «За возращение Крыма» не пустили на Украину
На ремонт водопровода в Симферополе выделили 160 миллионов рублей
Ученые в замешательстве: Утки-мандаринки из Восточной Азии поселились в Крыму