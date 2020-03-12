О цензуре и шутках про Путина: Как команда КВН из Крыма прошла в четвертьфинал

Пять ребят из крымской команды КВН «Полуостров» впервые за 25 лет выступили в Высшей лиге Клуба веселых и находчивых, став свежеиспеченными четвертьфиналистами. Телепрограмма с их выступлением вышла в эфир 7 марта, а КВНщиков уже узнают на улицах и просят автографы.

Чтобы пройти в четверть финал, основную ставку участники «Полуострова» делали на шутки про Крым как особенный регион. И они не прогадали!

«ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, ВЫ ТАМ КАК?».

- Считаем, что у команды должно быть лицо. У нас это лицо крымское и, как показала реакция зала и членов жюри, зрителям интересно услышать от крымчан про жизнь на полуострове. На сцене мы сделали все, что планировали, - рассказывает КП-Крым капитан команды Александр Гончаров.

Во время конкурса «Приветствие» от участников «Полуострова» прозвучало сразу две политические шутки: одна была с участием президента Владимира Путина, а вторую ребята адресовали Дмитрию Медведеву, ныне заместителю председателя Совета безопасности.

Так, к Медведеву обратился с репликой капитан команды: «Друзья, у нас, крымчан, есть свой календарь. И сейчас идет шестой год Крыма нашей эры. Как вы знаете, именно в Крыму Дмитрий Медведев сказал свою крылатую фразу «Денег нет, но вы держитесь». Мы-то держимся, Дмитрий Анатольевич, вы там как?».

Эта шутка, что называется, зашла. Аплодировать стали не только зрители, но и вся «пятерка» членов жюри. После этого ребята из «Полуострова» решили обыграть запуск движения по Крымскому мосту с участием Владимира Путина, который лично проверял стройку. Во время пародии президент с недоверием к подрядчикам пересчитал сваи по смете и «замерил» длину моста шагами.

В составе команды «Полуострова» пять участников. Фото: архив Александра Гончарова

«ШУТИТЬ ПРО ПУТИНА НЕ СТРАШНО»

- Номер про Путина у нас родился во время репетиции. Тогда только открыли Крымский мост, и мы думали, какую миниатюру можем придумать на эту тему. Так, во время импровизации и получилась такая шутка, - рассказывает капитан.

На вопрос о том, не страшно ли было шутить в эфире «Первого канала» про первых лиц государства, Александр отвечает:

- Нет, никакого страха не было, ведь цензуры в стране нет, что подтвердило появление в эфире наших шуток. Понятно, что мы идем по грани, но это путь к успеху. Нам нельзя слишком любить власть, но и нельзя уходить в оппозицию.

СТАЛИ УЗНАВАТЬ НА УЛИЦАХ

Несмотря на то, что игра с участием крымской команды вышла в эфир всего несколько дней назад, ребят из «Полуострова» уже начали останавливать на улицах.

- Был такой случай: идем по улице вместе с нашим фронтменом Алимом Каялиевым, у которого всегда больше всего текста, и тут останавливается проезжающая мимо машина. Водитель говорит Алиму: «Это же тебя показывали в программе «КВН»? Круто было, молодцы». Эфир смотрели и наши родственники. Сказали, что за наши шутки им было не стыдно, - отмечает Александр.

Теперь крымской команде предстоит игра в четвертьфинале, которая предварительно пройдет в апреле. Участники говорят, что продолжат шутить про Крым, ведь это их фишка. Добавят и немного шуток на социальную тематику. Надежды на успех, конечно, есть, ведь у «Полуострова» за плечами уже несколько небольших побед.

- Нашей команде всего три года, создали ее в конце 2017-го на базе Крымского федерального университета. В составе - бывшие студенты и преподаватели вуза. В первый же год существования команды, когда мы поехали в Сочи на 29-й Международный фестиваль «КиВиН-2018», сразу вышли во второй тур. А в прошлом году нас пригласили на фестиваль «Голосящий КиВиН», который тоже показывали по «Первому каналу». Так что, для нас большая радость - попасть в высшую лигу, а с другой стороны - это большая ответственность. Надеемся, что не подведем крымчан! - делится планами капитан «Полуострова» Александр Гончаров.

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