Красиво посидели: Пьяный турист погиб, сорвавшись со скалы в Симеизе

В Симеизе со скалы «Дива» сорвался приезжий мужчина. Его товарищ не придал случившемуся значения и обратился за помощью, когда спасти человека было уже нельзя.

Житель города Киров сообщил в полицию, что вечером 3 марта его друг сорвался с уступа скалы и упал в море. Как выяснилось, два товарища выпивали на вершине скалы «Дива». Один решил сходить по нужде, перелез через ограждение на скальном уступе, не удержался и упал вниз.

Его компаньон спустился со скалы самостоятельно, и, не обнаружив товарища на берегу, решил, что тот уже выплыл и отправился домой - ну не сидеть же ему в мокрой одежде ночью на улице. Утром, протрезвев и не найдя товарища по месту жительства, мужчина пошел в полицию и рассказал о случившемся.

- Было принято решение провести поисковые работы, с учетом примерного расположения компании и направления, в котором исчез один из товарищей, - рассказал КП-Крым начальник Ялтинского аварийно-спасательного отряда службы «Крым-Спас» Юрий Павлов.

В первую очередь спасатели обследовали берег с учетом направления течения. Не обнаружив тела, поиски перешли под воду, где на глубине 13 метров возле скалы «Дива» нашли утонувшего.

Погибший сорвался с уступа на высоте 50 метров. Для сравнения платформа международных соревнований по клифф-дайвингу, которые дважды проходили в Симеизе, закреплена на высоте 27 метров от поверхности воды. Это выверенная максимальная высота, при которой ускорение свободного падения позволяет спортсмену выполнить трюки и остаться живым. На большей высоте выполнение спортивных задач становится невозможным, а сила удара о воду возрастает многократно.

С начала года это четвертый случай гибели людей в море. Причем все жертвы стихии - гости Крыма. Троих смыло волной во время сильного шторма, четвертому море оказалось не по колено.

Планка для спортсменов по прыжкам с высоты - 27 метров над уровнем морской гладиФото: Анна КИРИЕНКО

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