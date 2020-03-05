2020-03-05T12:12:31+03:00
Происшествия

Красиво посидели: Пьяный турист погиб, сорвавшись со скалы в Симеизе

Его товарищ понял масштаб трагедии только утром, на трезвую голову
Анна КИРИЕНКО
Поделиться:
Скала "Дива" является визитной карточкой Симеиза. Фото: Архив КПСкала "Дива" является визитной карточкой Симеиза. Фото: Архив КП
Изменить размер текста:

В Симеизе со скалы «Дива» сорвался приезжий мужчина. Его товарищ не придал случившемуся значения и обратился за помощью, когда спасти человека было уже нельзя.

Житель города Киров сообщил в полицию, что вечером 3 марта его друг сорвался с уступа скалы и упал в море. Как выяснилось, два товарища выпивали на вершине скалы «Дива». Один решил сходить по нужде, перелез через ограждение на скальном уступе, не удержался и упал вниз.

Его компаньон спустился со скалы самостоятельно, и, не обнаружив товарища на берегу, решил, что тот уже выплыл и отправился домой - ну не сидеть же ему в мокрой одежде ночью на улице. Утром, протрезвев и не найдя товарища по месту жительства, мужчина пошел в полицию и рассказал о случившемся.

- Было принято решение провести поисковые работы, с учетом примерного расположения компании и направления, в котором исчез один из товарищей, - рассказал КП-Крым начальник Ялтинского аварийно-спасательного отряда службы «Крым-Спас» Юрий Павлов.

В первую очередь спасатели обследовали берег с учетом направления течения. Не обнаружив тела, поиски перешли под воду, где на глубине 13 метров возле скалы «Дива» нашли утонувшего.

Погибший сорвался с уступа на высоте 50 метров. Для сравнения платформа международных соревнований по клифф-дайвингу, которые дважды проходили в Симеизе, закреплена на высоте 27 метров от поверхности воды. Это выверенная максимальная высота, при которой ускорение свободного падения позволяет спортсмену выполнить трюки и остаться живым. На большей высоте выполнение спортивных задач становится невозможным, а сила удара о воду возрастает многократно.

С начала года это четвертый случай гибели людей в море. Причем все жертвы стихии - гости Крыма. Троих смыло волной во время сильного шторма, четвертому море оказалось не по колено.

Планка для спортсменов по прыжкам с высоты - 27 метров над уровнем морской глади Фото: Анна КИРИЕНКО

Планка для спортсменов по прыжкам с высоты - 27 метров над уровнем морской гладиФото: Анна КИРИЕНКО

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Прыжки с 27-метровой высоты в Крыму: Кубок мира по клифф-дайвингу выиграл британец

Соревнования проходили в Симеизе, спортсмены прыгали со скалы Дива [фото] (подробнее)

Для экстремалов в Симеизе установят вышку для хай-дайвинга

Прыгнуть в море можно будет с 27-ми метровой платформы(подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Симферополе появится парк «Патриот»
Недалеко от винзавода в Ялте дикий олень попал в смертельную ловушку
Александра Овдиенко назначили главой администрации Сак
Каждый четвертый крымчанин пьет некачественную воду
Вокруг трассы «Таврида» высадят лаванду
В Симферополе на 5 дней перекроют перекресток в районе ТРК Meganom
Погода в Крыму 5 марта: Тепло до +24
В Симферополе и Севастополе 5 марта частично отключат свет
Симферопольцы застряли в пробке из-за ДТП на объездной
Пруд в парке имени Гагарина очистят от ила и мусора
Летчики Черноморского флота отработали дозаправку в воздухе
Возле крымских больниц построят вертолетные площадки
Бедность населения вселяет неуверенность в строительный бизнес Крыма
На «Тавриде» начали укладывать асфальт круглосуточно
Снова не успели: Мост на улице Гагарина откроют в конце апреля
С начала апреля в Крыму введут новые тарифы на воду
Из-за строительства канализационного коллектора перекроют часть улиц Симферополя
Заработали на Украине: Внешнеторговый оборот Крыма вырос до 70 млн долларов
Крымские ученые изобрели мармелад, который не навредит фигуре
Врачи богатеют: Средняя зарплата в Крыму выросла до 32,8 тысячи рублей
Троллейбусы и автобусы Крыма начали дезинфицировать из-за растущей заболеваемости
За «авторское варенье» ялтинец может сесть на 20 лет
Из коттеджа под Ялтой украли больше миллиона рублей, шубы и элитный парфюм
Стоимость отдыха в Крыму снизилась в этом курортном сезоне
Грузовики стали причиной обрушения подпорной стены в Алуште
Чиновники Ленинского района заплатили 4 миллиона за неправильные дорожную разметку и знаки
Саки вошли в тройку городов, где женщины хотят отдохнуть без мужчин и детей
В Симферополе и Севастополе 4 марта частично отключат электричество
Погода в Крыму на 4 марта: Тепло и без осадков