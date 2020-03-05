Бомж из Севастополя внезапно нашел родню и улетел жить в Швейцарию

Эта история произошла в Севастополе в канун Нового года. Ее вполне можно назвать праздничным чудом. Местного бездомного, живущего в одном из городских подвалов, забрали жить в Швейцарию внезапно обнаружившиеся родственники.

По просьбе волонтеров «Комсомолка» не станет раскрывать настоящие данные мужчины и его родных. Поэтому, назовем его просто Василием.

Волонтеры движения «Сердце Севастополя» после очередной раздачи еды бездомным на улицах, выложили в социальные сети фотоотчет. На одном из снимков был мужчина, которого уже давно искала его двоюродная племянница из Швейцарии.

За считанные часы иностранцы связались с волонтерами и купили билеты, чтобы вылететь в Крым с пересадками. Швейцарцы хотели забрать бездомного домой - заграницу. Это было вполне реально – у них сохранился украинский загранпаспорт Василия (имя изменен, - Ред.) - в прошлом, помощника капитана и путешественника.

- Он оказался на улице после страшного ДТП, в котором погибла его жена и двое детей. Мужчина поставил на себе крест, - рассказывает КП-Крым основатель движения «Сердце Севастополя» Анастасия Макеева.

После несчастного случая в 2012 году Василий оборвал все контакты с родней и ушел из съемного дома в Севастополе, где отставил даже свои документы. Владельцы дома связались с родными и отдали им пожитки бывшего квартиранта. Но все попытки родственников найти мужчину и наладить с ним отношения были напрасными.

Когда волонтеры отыскали Василия, чтобы отмыть и привести в порядок после долгого отшельничества, мужчина горько разрыдался.

- Мы боялись, что он нас пошлет подальше с такими новостями. Но, все прошло хорошо. За ним прилетела двоюродная племянница (по линии погибшей жены, - Ред.) с мужем и забрала мужчину в Швейцарию, - говорит Макеева.

Теперь о хитросплетениях судьбы севастопольского бомжа снимают телевизионные сюжеты.

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