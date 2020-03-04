Наплакали на пропитание: Для нищих пенсионеров Севастополя откроют социальное кафе

После шести месяцев работы проекта «Накорми голодного», власти Севастополя решили поддержать волонтеров, которые на улицах города кормили нищих пенсионеров и бомжей. Теперь добровольцам выделят помещение под социальное кафе. Но власти города-героя пошли на такой широкий жест лишь после того, как волонтеры объявили о закрытии проекта и опубликовали фото своих плачущих подопечных.

Горячие обеды для бездомных, а также для пенсионеров и малоимущих семей волонтеры начали выдавать в середине августа прошлого года. Готовили еду дома, а раздавали на улице. Проект оказался настолько востребованным, что толпы голодных бедняков вместе с бездомными каждый день ждали раздатчиков. Для многих это было спасением.

Под закрытый проект «Накорми голодного» поручено найти помещение. Фото: Волонтерское движение «Сердце Севастополя»

Добровольцы попытались разделить домашних малоимущих от бездомных и обратились в правительство. Надеялись, что чиновники выделят помещение под столовую. Но им отказали, ссылаясь на то, что свободные помещения есть только на коммерческой основе.

И на прошлых выходных был объявлено о закрытии проекта: для приготовления еды и ее хранения у волонтеров не было оборудования.

- Еду было негде готовить и негде хранить, финансов не хватало, - объясняет КП-Крым основатель движения «Сердце Севастополя» Анастасия Макеева. - В итоге 29 февраля мы были вынуждены сообщить пенсионерам, что закрываем проект. Они стояли со слезами на глазах. Это был ужасный день.

Сворачивание проекта вызвало большой резонанс. Буквально на следующий день врио губернатора Михаил Развожаев поручил чиновникам за семь дней найти и выделить оборудованное помещение под социальное кафе, а еще разобраться, почему место под столовую не смогли найти раньше.

- Теперь у нас будет и пищеблок и кафе с посадочными местами примерно на 50 человек. Туда смогут прийти пенсионеры, а также многодетные мамы с детьми. Бездомных мы продолжим кормить, но только в уличных пунктах выдачи еды, - заключает Макеева.

Платить арендную плату за помещение волонтерам не придется, а вот с продуктами, как и раньше, им будут помогать предприниматели, рестораторы, а еще неравнодушные горожане.

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