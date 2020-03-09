Почему пока нельзя запустить электричку из Симферополя на Кубань

С 7 марта по железнодорожной части Крымского моста начали ходить рельсовые автобусы «Керчь-Анапа». Время в пути - всего 2 часа, но при всей комфортабельности и живописности маршрута над Керченским проливом, для большинства крымчан он не слишком удобный: долго добираться до самой Керчи, чтобы оттуда стартовать на Кубань.

ЕДЕМ НА ДИЗЕЛЕ

Южная пассажирская пригородная компания, которая и запустила рельсобусы по Крымскому мосту, обещает соединить с Анапой и Феодосию, и Симферополь. Составы, которые планирует закупить компания, будут передвигаться на дизтопливе. Электричку из Симферополя в Керчь запустить невозможно, она не дойдет: на участке Керчь - Джанкой (а все составы ходят к Крымскому мосту через Джанкой) не электрифицирован.

Чтобы решить проблему, нужно почти 39 миллиардов рублей (их выделят из федерального бюджета), пять лет на проектирование и строительство, а также дополнительные энергомощности. Вот последних у Крыма пока нет.

В планах развития электроэнергетики мощности на железную дорогу не предусмотреныФото: Анна КИРИЕНКО

МАЛОВАТО МЕГАВАТТОВ

По расчетам энергетиков, к 2024 году излишек генерации на полуострове составит всего 45 МВт, тогда как для электрификации Крымской железной дороги потребуется 232 МВт. Такие цифры приводит гендиректор компании «КрымТЭЦ» Тарас Целый. Он же указывает, что железная дорога - объект повышенной категории безопасности - должна иметь несколько независимых источников питания.

Оптимальный вариант - задействовать мощности Камыш-Бурунской ТЭЦ, которая расположена в Керчи. Поначалу руководство компании «КрымТЭЦ» приняло решение вывести ее из системы через два года, потому что Керчь перестала нуждаться в ее услугах после ввода в строй энергомоста. Сейчас Камыш-Бурунская ТЭЦ подает тепло только одному району города - Аршинцево.

Электрификация участка Крымской железной дороги могла бы возродить предприятие и дать новые рабочие места керчанам.

- Мы заявили в Министерство энергетики РФ и правительство Республики Крым о готовности построить новые генерирующие мощности (для железной дороги, - Ред.), - сообщил гендиректор «КрымТЭЦ» Тарас Целый. - Абсолютный приоритет в этом у Камыш-Бурунской ТЭЦ, и даже с подключением от энергомоста и подстанций, питание от этой ТЭЦ должно быть в обязательном порядке.

КЕРЧИ ХВАТАЕТ, ДОРОГЕ - НЕТ

Оборудование Камыш-Бурунской ТЭЦ во многом устарело: и морально, и физически. Большую часть уже демонтировали за ненадобностью, но площадка с инженерной инфраструктурой, газопроводами, подъездными путями и схемами выдачи мощности остается в действии.

Чтобы на ней появилась современная ТЭЦ, нужно около года и 8,5 миллиарда рублей. Новое строительство подразумевает сооружение дополнительных линий электропередач, модернизацию и переход на ресурсосберегающие технологии - опреснение морской воды для использования в производственном цикле.

Камыш-Бурунская и Симферопольская ТЭЦ способны покрыть дефицитФото: Анна КИРИЕНКО

В руководстве «КрымТЭЦ» отмечают, что не просят бюджетных денег на строительство, хватает собственных средств. Единственное, чего хотят предприниматели: документы, утверждающие будущую схему энергоснабжения железной дороги. Тогда инвестиции в перерождение Камыш-Бурунской ТЭЦ станут целесообразными, ведь у вырабатываемого электричества появится потребитель.

При этом проект возрождения ТЭЦ в Керчи готов и находится на рассмотрении правительства РФ.

Руководство Крымской железной дороги подчеркивает, что к разработке схемы энергоснабжения отношения не имеет.

- Все решения по электрификации моста и участка от Керчи до Джанкоя принимает Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор), – уточнили КП-Крым в пресс-службе КЖД. - Оно же выступает заказчиком проекта, где будет определено необходимое количество мощности, сколько надо добавить или же всего достаточно. Все в компетенции Росжелдора.

В федеральном агентстве говорить о каких-либо цифрах пока не готовы. Разработка проекта электрификации и модернизации КЖД еще только планируется, в настоящее время идет просчет необходимых мощностей.

- Пока проектные решения и сроки не определены, – пояснили КП-Крым в Росжелдоре.

КСТАТИ

Во время блэкаута зимой 2015 года три теплоэлектростанции компании «КрымТЭЦ» в Симферополе, Саках и Керчи здорово выручили крымчан, выдавая в сутки 130-140 МВт. Этого хватало на несколько часов энергоснабжения потребителей, чтобы дождаться подключения энергомоста «Кубань – Крым».

Проекта по электрификации железной дороги пока нетФото: Анна КИРИЕНКО

А в 2020 году Сакская ТЭЦ вышла на 120 МВт после двух лет реконструкции с расширением мощности. Проект обошелся в 14 миллиардов, использовано только отечественное оборудование. Более того, четыре дивертора, которые установлены на газотурбинных агрегатах, специально изготовлены для Крыма.

- Две паротурбинные установки, производства Калужского турбинного завода, позволяют добывать электричество из пара, который раньше уходил в атмосферу, - рассказал главный инженер АО «КрымТЭЦ» Алексей Лукиных. - В Саках применена технология сбора и очистки дождевой воды и вторичного использования технической.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Крымские льготники могут бесплатно прокатиться на рельсобусе по Крымскому мосту только до Тамани

Стартовала предварительная продажа билетов на пригородный поезд «Керчь-Анапа» (подробнее)

Электрички по Крымскому мосту станут туром выходного дня

Самое популярное направление - меж двух берегов Керченского пролива (подробнее)