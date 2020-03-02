Крымские льготники могут бесплатно прокатиться на рельсобусе по Крымскому мосту только до Тамани

Началась продажа билетов на рельсовые автобусы «Керчь-Анапа», которые с 7 марта начнут ходить по железнодорожной части Крымского моста. Время в пути составит 2 часа, стоимость билета - 439 рублей.

Купить билеты онлайн можно на сайте перевозчика Южная пригородная пассажирская компания ug-ppk.ru. Для поездки по электронным билетам пассажиру нужно предъявить документ, удостоверяющий личность, на который оформлялся проездной документ и посадочный купон, распечатанный на бумаге либо выведенный на экран смартфона.

Правом бесплатного проезда пользуются льготники по федеральному законодательству - инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, боевых действий, дети-инвалиды, чернобыльцы и пр. Всего 12 категорий.

- Крымские региональные льготы действуют до станции «Тамань-Пассажирская», а дальше проезд оплачивается по полной стоимости, - сообщили КП-Крым в Южной пригородной пассажирской компании.

Крымскими льготами на проезд в числе прочих пользуются труженики тыла, ветераны труда и военной службы, пострадавшие от политических репрессий, женщины старше 55 и мужчины старше 60 лет, дети-сироты и дети из многодетных семей.

Всего 23 категории лиц, имеющих право на бесплатный проезд в электричках на полуострове, должны оплатить проезд при выезде из Крыма до Анапы. Стоимость проезда от Тамани до Анапы составит 370 рублей и еще 157 рублей придется доплатить за ручную кладь.

Региональные льготы на проезд действуют до станции Тамань. Фото: Крымский мост

Пригородные поезда из Керчи в направлении Анапы и обратно будут ходить два раза в день: в 6.20 и 19.00 с крымского берега и 9.16 и 19.45 с таманской стороны. В дневное время один рейс добавляется по пятницам, субботам, воскресеньям и в праздничные выходные дни. Первый состав двинется в пятницу с вокзала Керчи в Анапу в 14.38.

- Развитие регулярного пригородного сообщения важно как для крымчан, так и жителей Краснодарского края, - считает генеральный директор Южной пригородной пассажирской компании Алексей Ильиных. - С открытием моста многие таманцы стали работать или учиться на соседнем берегу. Вырос турпоток между Анапой и Керчью.

Маршрут проходит через станцию «Тамань-Пассажирская», где предусмотрена остановка на 1 минуту. За багаж, велосипед или провоз животных нужно платить дополнительно, в зависимости от конечного маршрута. От Керчи в Анапу или в обратном направлении провоз ручной клади обойдется в 226,08 рублей, живности - 109,70 рублей, с велосипедом в салон пустят за 226,08 рублей.

Напомним, с этого года оператором пригородных железнодорожных перевозок в Крыму стала Южная пригородная пассажирская компания. В ее маршрутной сети шесть направлений: Симферополь - Севастополь, Симферополь - Евпатория, Симферополь - Соленое озеро, Джанкой - Керчь, Керчь - Феодосия, Феодосия - Армянск, Керчь - Анапа. С начала года перевезено более 405 тысяч пассажиров.

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