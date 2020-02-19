2020-02-19T15:37:35+03:00
Общество

Первые поезда из Керчи в Анапу отправятся к 8 марта

В выходные дни и в пятницу состав будет ходить три раза в день
Артем АРТЕМОВ
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Поезд из Анапы в Керчь запустят 7 марта. Фото: Инфоцентр «Крымский мост»Поезд из Анапы в Керчь запустят 7 марта. Фото: Инфоцентр «Крымский мост»
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Между Керчью и Анапой 7 марта откроют регулярное железнодорожное сообщение. Перевозки между городами Крыма и Краснодарского края будет выполнять Южная пригородная пассажирская компания.

Из Керчи в Анапу и обратно в пятницу и в выходные дни поезда будут ходить три раза в день. В остальные дни - два раза в день. Время в пути составит два часа, отмечают в Министерстве транспорта России.

Билеты на поезда можно будет купить в кассах железнодорожных вокзалов, так и у кассиров в поездах. Уже с 7 марта билеты будут доступны и на сайте перевозчика.

Южная пригородная пассажирская компания с 1 января этого года занимается железнодорожными перевозками между крымскими городами.

Напомним, что 23 декабря президент России Владимир Путин открыл ж/д сообщение через Керченский пролив. Первый поезд проехал по Крымскому мосту 25 декабря, это был рейс «Санкт-Петербург - Севастополь». На следующий день на полуостров прибыл поезд «Москва - Симферополь».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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