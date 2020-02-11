Для удобства туристов: В Крыму решили запустить первый аэроэкспресс до Севастополя

Сегодня в Крыму рассматривается возможность запуска аэроэкспресса из международного аэропорта «Симферополь» в Севастополь. Чтобы соединить столицу региона с городом-героем, от аэропорта Симферополь до действующей железной дороги придется проложить около 12-13 километров новых путей.

- Расстояние позволяет, практика подобная уже существует. Да и это упростит отдых туристам, приезжающим в Крым, - заявил глава республики Сергей Аксенов.

По его словам, все планы по запуску аэроэкспресса скоординированы с Министерством транспорта РФ и врио губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым.

Кроме того, власти республики рассматривают вопрос продления этого маршрута до Евпатории.

- В теории это возможно, поскольку ж/д ветка в сторону города есть. Будем прорабатывать технико-экономическое обоснование и этого проекта, - заметил Аксенов.

При этом в руководстве симферопольского аэропорта заявили, что поддерживают любые инициативы, способные улучшить транспортную доступность воздушной гавани для жителей и гостей полуострова.

- В части ж/д сообщения, планом развития аэропорта предусмотрено размещение железнодорожной станции рядом с новым терминалом, - уточнили в пресс-службе аэропорта.

СПРАВКА «КП»:

Аэропорт «Симферополь» основан в 1936 году. Первый рейс из столицы Крыма в Москву выполнили 1 мая этого же года.

В годы Великой Отечественной войны на базе воздушной гавани сформировали особый авиаотряд, который занимался эвакуацией крымчан и принимал участие в обороне и освобождении Севастополя.

В 1980-х аэропорт «Симферополь» подготовили в качестве «западного запасного аэродрома» для космических кораблей «Буран». Для этого здесь установили специальные системы навигации, посадки, управления воздушным движением и построили взлетно-посадочную полосу длиной 3,7 километра.

После воссоединения Крыма с Россией в аэропорту построили новый терминал, обновили технику и оборудование.

В 2016 году аэропорт обслужил 5,2 миллиона пассажиров, а в августе прошлого года установил среднесуточный рекорд - в воздушной гавани обслужили 34 тысячи человек за день.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как добраться из аэропорта Симферополь до разных городов Крыма и обратно на троллейбусе, автобусе и такси

"Комсомолка" подготовила полное расписание, цены и условия поездок (подробнее)

В Симферополе отменили ночной экспресс-троллейбус в аэропорт

"Рогатый" №20 курсирует по новому расписанию (подробнее)