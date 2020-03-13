Генеральный директор «Win mobile»: К концу года 4G будет доступно на 60% покрытия нашей сети

Тема мобильной связи до сих пор одна из наиболее обсуждаемых в Крыму. Радио КП-Крым уже приглашало в студию Сергея Рубцова - генерального директора одного из крупнейших мобильных операторов Крыма «Win mobile». Тогда Сергей Васильевич разъяснил нюансы процедуры перехода абонентов федеральных операторов Краснодарского края на обслуживание местных мобильных компаний.

С тех пор крымчане прислали в редакцию КП немало новых сообщений с вопросами. Сергей Васильевич любезно согласился во второй раз прийти к нам в эфир, чтобы вновь ответить на самые актуальные вопросы от абонентов «Win mobile» и тех, кто подумывает перейти к этому мобильному оператору.

Сергей Васильевич, планирует ли «Win mobile» запустить приложение «Личный кабинет» и ввести дополнительные пользовательские услуги и опции?

- Мобильное приложение уже в разработке. Мы планируем запустить его во втором квартале. Тарифных опций и сейчас достаточно широкий выбор - для активных пользователей интернета, для любителей общаться по sms, опции для звонков по России. Полный перечень можно посмотреть на нашем официальном сайте в разделе Услуги.

Что же касается пользовательских услуг, например - «Кто звонил», «Блокировка спам-звонков», «Обещанный платеж» и так далее, - то да, они обязательно появятся позже.

Когда у оператора «Win mobile», да и в Крыму в целом появится стабильное покрытие нового поколения - 4G?

- Это актуальная тема для Крыма. Решить эту задачу помогут базовые мобильные станции, и что самое главное – их системное размещение. Несколько лет базовые станции устанавливались точечно, так как перед нами стояла стратегическая задача - обеспечить связью максимально возможное количество людей. Сейчас строительство нашей сети кластерное, что сделает уже в ближайшем будущем покрытие «Win mobile» максимально плотным – без «дыр».

Особый упор мы делаем на 4G. Уже сейчас у «Win mobile» 4G действует на 30% всего нашего покрытия. К концу года этот показатель вырастет до 60%! Несомненно, сеть 4G будет расти, ведь в ней нуждаются абоненты. Сейчас интернет и передача данных стали неотъемлемой частью жизни человека. Наша компания покрыла сетью сотовой связи 3G и 4G 99% населенной территории Республики Крым.

Конечно, есть, например, горы, где ставить станции проблематично, а в некоторых случаях и невозможно.

Некоторые эксперты считают, что качество мобильного интернета в Крыму может исправить агрегация частот. Когда эта технология будет внедрена?

- Давайте для начала разберемся в терминологии. Что же такое агрегация частот? Это режим, в котором устройство связи одновременно подключается к нескольким каналам связи, объединяя их пропускную способность. Данные передаются и принимаются параллельно по двум и больше линиям, что приводит к повышению скорости интернет-подключения по 4G.

Надо понимать, что агрегация частот – это не панацея, а просто хорошая технология для повышения скорости интернета. Но ее проблема в том, что на практике ее можно использовать только в условиях, близких к идеальным.

Задача «Win mobile» - закончить масштабное строительство LTE-1800 и сделать полноценное покрытие в Республике Крым. И только после это наши технические специалисты будут заниматься агрегацией.

С Республикой Крым разобрались. А есть ли в планах «Win mobile» улучшить качество покрытия сети 3G и 4G в Севастополе?

- У нас запланированы серьезные инвестиции в строительство нашей сети в Севастополе. Но строительство сети зависит не только от нас, но и от других факторов – например, контролирующих и согласующих органов и скорости их работы.

Кроме того, качество связи зависит не только от количества базовых станций. На сеть негативно влияют и внешние факторы, например, репитеры - усилители сотовой связи. Их устанавливают несознательные граждане, чтобы улучшить качество у себя в ущерб других абонентов сети.

Были и определенные трудности с выделением площадок для строительства новых сайтов, но сейчас ситуация начала налаживаться благодаря поддержке местной власти. Я надеюсь, что в 2020 году у нас получится реализовать весь заложенный в строительство сети в Севастополе объем инвестиций.

Может быть, нет смысла в строительстве дорогостоящих вышек? Просто всем поставить репитеры - и проблема со связью в Крыму и Севастополе будет решена?

- Если репитеры ставят сами абоненты, то нарушается емкость канала, ухудшается качество связи. Например, остальные абоненты в целом районе элементарно не могут звонить и пользоваться мобильным интернетом. При этом у владельца репитера проблем нет – за счет других людей у него отличная связь.

Самовольная установка таких аппаратов запрещена законом. Чтобы выявить нелегальный репитер, специалисты Радиочастотного центра используют специальные устройства. Они позволяют отследить работающий источник помех с точностью до метра. Так что скрыть такой репитер практически невозможно. Нарушителей ждут серьезные штрафы, а нелегальный аппарат демонтируют. Все просто.

Будет ли «Win mobile» предоставлять бесплатные минуты путешествующим по России абонентам при звонке «домой», а также бесплатный пакет интернета?

- Мы уже запустили новый тарифный план с возможностью звонить домой бесплатно, даже если абонент в роуминге. Это тариф «ПроСто». В нем мы максимально учли все пожелания абонентов – понедельная оплата, безлимитный интернет, безлимитные звонки и смс внутри сети, и 100 минут исходящих на других операторов России – совершенно бесплатно. Наш тариф «ПроСто» – первый шаг к принципиально новой тарифной линейке, которую мы представим крымчанам совсем скоро. И это только начало, число удобных пакетов будет увеличиваться.

В прошлой передаче Вы говорили, что будет новый тариф «Win mobile», равноценный материковому. Он появился?

- В марте крымчанам будет представлен тариф, максимально приближенный к условиям тарифных планов, которыми сейчас пользуются абоненты федеральных операторов в Крыму. Он будет называться «Один в один», что логично. Таким образом, переход на «Win mobile» будет совершенно безболезненным, если абонент решит сменить оператора.

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