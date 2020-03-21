Программа капремонта в Крыму свелась к замене лифтов

Программа капремонта многоквартирых жилых домов в Крыму свелась к замене лифтов. За последние 4 года в республике установлено без малого 800 новых подъемников, тогда как крыши, фасады и внутридомовые системы в планах переносятся из года в год.

ДО ПОДВАЛОВ НЕ ДОШЛО

В региональную программу капитального ремонта многоквартирных домов изначально было внесено 10333 объекта. Из них 350 домов попали в краткосрочный план на 2016-18 годы по ремонту кровель, фасадов и инженерных сетей, а также замены 247 лифтов. На эти работы предназначалось 1,8 миллиарда рублей, из которых 1,2 миллиарда были собраны со всех жильцов многоквартирных домов Крыма. По информации директора некоммерческой организации «Региональный многоквартирных домов Республики Крым» Сергея Ковшикова, краткосрочный план удалось реализовать на 90%.

- Не выполнено 90 видов работ, - сообщил Ковшиков. - В основном это подвалы и фундаменты. Но они перешли в план на 2019-20 годы. Еще 19 объектов находятся в судах, один дом в проекте на исключение, как аварийный, и семь с признаками аварийности.

После капремонта нередко крыши становятся хуже, чем былиФото: Олег УКЛАДОВ

С реализацией плана работ на 2019 год дела еще хуже: из 291 крыши отремонтировали всего 52, из 92 фасадов — 40. По фундаментам и внутридомовыми системами показатели на нуле. Зато из 521 лифтов удалось заменить 477, что вытащило общие показатели исполнения на 76%.

- Проблема возникла в связи с изменениями по прохождению экспертизы, которые были приняты 31 декабря 2019 года, - пояснил Ковшиков. - Стоимость выросла фактически в 10 раз и поскольку работы финансируются из бюджеты, нужно дополнительно 26 миллионов рублей, чтобы эту экспертизу пройти.

С заменой лифтового оборудования все сложилось хорошо, поскольку заканчивался срок эксплуатации предыдущего и подъемники бы попросту встали. На внутридомовые инженерные системы нужна проектно-сметная, а где-то даже балансовая документация. И первыми на очереди трубы газоснабжения.

ПЛАТЕЖИ ИДУТ ИСПРАВНО

При этом владельцы квартир уже исправно платят за капремонт. Если три года назад только каждый второй доносил платежку до кассы, то теперь сборы превышают 100% за счет оплаты долгов прежних лет. За 2019 год поступило почти 1,2 миллиарда рублей, но и этих денег недостаточно.

Ставка в 6,16 рублей за квадратный метр жилья не меняется 5 лет. Фото: Архив КП

- Чтобы выполнить плановые показатели, нужно с собственника собирать по 17 рублей за квадратный метр, а не 6,16 как сейчас,- считает замминистра ЖКХ Крыма Энвер Аблаев. - Нужно либо увеличить тариф за 1 кв м жилья, или в бюджете предусматривать недостающие суммы.

По расчетам на капремонт многоквартирных домов до 2030 года нужно потратить 170 миллиардов рублей. Даже если платежи вырастут втрое и каждый год фонд будет собирать по 30 миллиардов, дефицит в 140 миллиардов рублей покрывать нечем. При этом республиканский бюджет ежегодно пытается подкинуть дополнительные деньги на капремонт домов, чтобы не бросать на пол пути уже начатые работы. Но и с ними у фонда не получается делать все, как надо: в Саках ремонтировали крышу и канализацию, так закрыли трубами газовый вентиль. Где-то итого несуразнее — вначале починили крышу, а потом пошли менять трубы и кровлю пробили.

- Мы давно говорим фонду, что нужен дополнительный штат и отдел, который будет перепроверять на месте заявки муниципалитетов, - подчеркивает глава комитета Госсовета Крыма по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Алексей Гусев. - Иначе у нас будут постоянные накладки, переносы и отмена. Комплексно к каждому дому подойти сложно, поскольку собираемость на капремонт 3 миллиона, а чтобы сделать все сразу нужно 20 миллионов.

В начале собирались заменить 900 лифтов, затем 500, сил хватило на 477,Фото: Александра ЯСЕЛЬСКАЯ

СТОЛИЦА НАМ ПОМОЖЕТ

Самая большая задолженность по платежам за капремонт у тех же муниципалитетов. В местном бюджете деньги идут в первую очередь на защищенные статьи по социальным выплатам и зарплате. Капремонт жилья муниципальной собственности финансируется уже по остаточному признаку. За общий вклад в сохранность дома с владельцами контор и магазинов в цокольных этажах и подвалах судиться начали только в прошлом году, и в настоящее время в судах находится исков на 109 миллионов рублей. При таких финансовых раскладах без сторонней помощи Крыму не обойтись.

- При поддержке резервного фонда Москвы и РФ в этом году будут реализованы две программы - капремонт кровель и фасадов, и, параллельно, обустройство скверов и парков, - сообщил замминистра республиканского ЖКХ Сергей Донец. - На этот год из 1,1 миллиарда рублей на кровли и фасады уже подтверждено более 300 миллионов, и с учетом этих денег сформирована программа.

К ЛИФТУ БЛИЖЕ

В конце прошлого года в многоэтажных микрорайонах Симферополя пошел слух — нужно срочно одобрить замену лифтов, иначе их остановят совсем. Инициативные граждане собирали подписи под петицией о согласии жильцов потратить деньги капремонта на подъемники, даже если замена протекающих труб в подвале была намного актуальнее. Планировалось, что к концу года будет заменено 500 лифтов из 1192. На это глава Крыма Сергей Аксенов выпросил у правительства России дополнительно 1,5 миллиарда рублей.

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