"Лифт-убийцу" в Симферополе заменят на новый: жители боятся им пользоваться после гибели мамы с младенцем

В первом подъезде симферопольской девятиэтажки в районе "Пневматика" уже почти год не работает лифт. Жители 36 квартир и те, кто приходит к ним в гости, занимаются "фитнесом" - поднимаются наверх и спускаются вниз по ступенькам пешком. И, видимо, в ближайшее время ситуация не изменится.

- На днях мы были готовы запустить в эксплуатацию лифт после капитального ремонта, - рассказал "Комсомольской правде - Крым" начальник лифтового участка МУП "Центральный Жилсервис" Евгений Малыхин. - Но приехал директор Александр Ткаченко (руководитель МУП "Центральный Жилсервис". - Ред.) и сказал, что кто-то из жителей жалобу написал, что будет тяжело ездить в этом лифте, давит груз воспоминаний о тех событиях, которые там произошли. Поэтому приняли решение поменять этот лифт на новый.

Жаловались жильцы и "КП-Крым": ездить в старой кабинке опасаются - кто даст гарантии, что старый лифт после ремонта снова не взбесится.

Чтобы выполнить обещание, нужно не меньше 1,5 миллиона рублей. Откуда возьмутся такие деньги на новый лифт, пока непонятно. Ясно одно, что на замену уйдет немало времени.

По словам Малыхина, жители подъезда №1 дома 81 на Балаклавской готовы еще несколько месяцев ходить пешком, лишь бы не пользоваться "лифтом-убийцей".

Горожан можно понять, ведь лифт остановили сразу после трагедии: из-за неисправного подъемника погибли двое жильцов квартиры, расположенной на девятом этаже.

Горожане несли к злополучному лифту, где погибли люди, цветы и игрушки.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Почти год назад, напомним, 38-летняя Наталья зашла в лифт вместе с 6-месячным ребенком, который находился в коляске. Многодетная мама решила вывезти на свежий воздух самого младшего из трех детей, но внезапно лифт «взбесился», и они погибли.

Прощаться с Натальей и маленьким Вовой пришло много людей.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Экспертиза показала, что трагедия, унесшая две человеческие жизни, случилась из-за многочисленных неисправностей в автоматике.

- Было сломано все, что только можно было сломать, а также нарушены все требования безопасности эксплуатации, - возмущен вдовец Олег Симонов.

Следствие завершено. Обвинение в гибели женщины с ребенком предъявлено пяти сотрудникам МУП "Центральный Жилсервис", именно эта компания обслуживает многоэтажный дом.

На скамью подсудимых сядут директор, начальник участка по ремонту и обслуживанию лифтов, главный инженер и два электромеханика участка по ремонту и обслуживанию лифтов. Их будут судить по статье "За выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

По по ч. 3 ст. 238 УК РФ подозреваемым грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

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