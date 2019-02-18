Следствие завершено: Дело о "лифте-убийце" в Симферополе передадут в суд

В Симферополе скоро начнутся судебные слушания по уголовному делу о гибели 38-летней Натальи Симоновой и ее полугодовалого ребенка. Потребовался почти год, чтобы выяснить все детали произошедшего.

- Дело в суд должны передать, а, может, уже и передали, - рассказал «Комсомольской правде - Крым» вдовец Олег Симонов. - Следствие закончено - всего пять обвиняемых.

Кто же обвиняемые?

- Два электромонтера, инженер по надзору за всем этим оборудованием, начальник МУП "Центральный Жилсервис" и еще одна сотрудница компании, - ответил мужчина. – Все пятеро проходят по 238-ой статье Уголовного Кодекса РФ.

Подозреваемым за "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц" по максимуму, грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

ЧП случилось в жилом девятиэтажном доме.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Напоминаем, что трагедия произошла 2 марта 2018 года, в Симферополе на улице Балаклавской, 81.

В этой жилой девятиэтажке погибли маленький ребенок и его мама.

К лифту, где погибли люди, соболезнующие семье Симоновых принесли живые цветы.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

38-летняя Наталья Симонова и 6-месячный Вова были насмерть раздавлены лифтом, когда они спускались вниз на прогулку.

Олег Симонов стал вдовцом, остались без матери двое детей.

Следственный комитет тут же возбудил уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

Проведенная после трагедии экспертиза лифтового оборудования выявила целый букет серьезных нарушений, которые привели к гибели людей.

Вдовец Олег Симонов был шокирован итогами экспертизы.

Во-первых, в лифтовом помещении на техэтаже перед трагедией поставили перемычку в электронику, игнорирующую сигнал об открытии дверей в шахту лифта, чтобы лифт «заблуждался» и «думал», что двери в шахту лифта всегда закрыты. Во-вторых, на кабине лифта стоял неисправный от длительной эксплуатации датчик, определяющий, открыты ли двери в кабину. В-третьих, реверс на дверях тоже не работал, то есть подъемник не реагировал на препятствие в дверях - подставленную ногу, руку, детскую коляску или любой другой посторонний предмет. Вдобавок была неисправна ручка растормаживания лифта, которая позволяла вручную спустить «взбесившейся» лифт в нужное положение на этажах.

- Именно поэтому мою Наташу не могли достать из кабины лифта больше часа, - вспоминает Олег.

Маму и ребенка погребли вместе.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Погибших похоронили в одном гробу на кладбище в Николаевке.

Оставшимся членам семьи предоставили материальную помощь: 200 тысяч рублей благотворительной помощи от главы Крыма Сергея Аксенова и столько же из городского бюджета.

КСТАТИ

«Даже если лифт и запустят, туда все равно никто не зайдет…»

Лифт, как поставили на прикол в день трагедии, 2 марта, так он до сих пор и не работает. Уже почти год, жители целого подъезда девятиэтажки,а это 36 квартир, поднимаются наверх пешком.

- Не запустили. Вроде, что-то там делали, на те 50 тысяч, что городская администрация выделила: датчики движения и еще что-то по мелочи, - Олег Симонов едва сдерживал эмоции. – Но даже если лифт и запустят, туда все равно никто не зайдет: кабинку старую оставили, а в ней зеркала те самые, которые «видели» как погибли моя жена и ребенок!

В МУП «Центральный Жилсервис» не видят ничего страшного в том, что горожанам придется пользоваться кабинкой лифта, где погибли женщина и ребенок.

- Зачем ее менять ? Просто помыли и все. Там все нормально - я сам ездил, проверял, - рассказал "Комсомольской правде - Крым" начальник лифтового участка МУП «Центральный Жилсервис» Евгений Малыхин. – Мы доступ к лифту получили только в ноябре, после того, как завершились все экспертизы. На сегодняшний день сделали большой перечень работ: поставили новую станцию электронного управления, отремонтировали машинное отделения и многое другое. Планируем в ближайшие дни запустить лифт в эксплуатацию.

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