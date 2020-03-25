Каждого второго жителя Крыма переводят на удаленку или в отпуск за свой счет

Тысячи людей останутся без работы после закрытия клубов, кинотеатров, игровых и развлекательных центров,спортзалов и SPA-салонов. Фактически из мест массового пребывания граждан останутся только больницы, магазины и общественный транспорт. Все остальные организации должны максимально дистанцироваться от прямого контакта с людьми , чтобы «не заносить заразу в дом».

ПОЛОВИНУ ПО ДОМАМ

Минтруда РФ рекомендовал отправить на дистанционную работу каждого второго сотрудника. Хорошо, когда в принципе нет разницы, сидеть за компьютером дома или в офисе. Но как перевести на удаленку официанта или парикмахера? Кто будет заниматься дезинфекцией и уборкой общественных помещений, если половину сотрудников нужно отправить в онлайн?

У сельхозпроизводителей уже возникают сомнения в уборке будущего урожая - не понятно, кому его собирать и куда поставлять?

Туризм, общепит, торговля и сефра услуг выпадают по доходам из-за карантина. Фото: Архив КП

- Мы отправляли всем работодателям методические рекомендации по выводу работников на удаленную работу, - сообщила вице-премьер правительства Крыма Елена Романовская. - Рекомендовано, чтобы 50% сотрудников находились в настоящее время на удаленной работе. В первую очередь это беременные и женщины с детьми до 10 лет. Однако вместо этого работодатели предпочитают выпроваживать в отпуск за свой счет. И проблема не в организации труда - рынок замер. А в Крыму основные отрасли, где занято больше всего жителей - это торговля, общепит, сфера услуг и туризм. Нет оборота - нет зарплаты.

ОПЫТ НЕ ЗАЙМЕШЬ

Минсоцзащиты Крыма предлагает вспомнить события пятилетней давности. В 2014 году при переходе в состав Российской Федерации и в 2015 году во время блэкаута работодателям давали государственную поддержку для выплаты заработных плат.

Сотрудников временно переквалифицировали в дворники и маляры, приводили в порядок подведомственные территории, обучали новым квалификациям. По уже наработанной схеме можно получить госфинансирование и в этот раз - федеральный бюджет выделяет для этого республике 165 миллионов рублей.

Одними мерами профилактики уже не обойтисьФото: Анна КИРИЕНКО

- В Трудовом кодексе это называется вынужденное высвобождение рабочего места не по вине работодателя, - пояснила Романовская. - Две трети заработной платы работодатель будет выплачивать.

За разъяснениями вице-премьер рекомендовала обращаться в службу занятости и Минсоцзашиты. Причем это касается не только крупных предприятий, но таких, где работает несколько человек. Главное, как выразилась вице-премьер, «не бояться бюджетных средств».

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ - КРЕДИТ ПОД 3%

Поддержка малого и среднего бизнеса на уровне республики свелась к обращению в правительство России с просьбой ввести мораторий на блокировку счетов из-за задолженности перед бюджетом и обязательными фондами, отменить страховые взносы за второй квартал, продлить режим единого налога на вмененный доход до конца 2024 года.

Также речь идет о докапитализации Фонда микрофинансирования предпринимательства Республики Крым, чтобы реструктуризовать задолженность по уже выданным кредитам и утвердить новую программу поддержки малого и среднего бизнеса в пострадавших отраслях. По ней кредиты будут выдавать под 3% годовых, но только для тех, кто брал микрозайм.

Деньги пойдут на выплату зарплаты, налоговые платежи, аренду и коммунальные услуги до конца 2020 года. Но после их нужно вернуть, и с процентами.

Отсрочку платежей по аренде госимущества ввели на второй квартал, отменив на этот срок пеню. Но погасить долг нужно будет до 20 декабря этого года.

Группу риска 65+ лучше отправить на больничный заранее. Фото: Архив КП

РОДИТЕЛИ И ПЕНСИОНЕРЫ

Формулу перехода на удаленную работу родителей дошколят и младшеклассников в правительстве так и не нашли. Министр образования Валентина Лаврик настаивает, что это зона ответственности руководителя организации, кого из сотрудников отправлять в режим онлайн.

- Мы рассчитываем, что такой шаг должен быть сделан навстречу родителям детей до 10 лет, - говорит министр. - Также родители могут воспользоваться отпуском за свой счет до 10 дней или дополнительным социальным отпуском для детей-инвалидов.

Рекомендации по графику свободного посещения детских садов от Минпросвещения РФ направлены на то, чтобы по заявлению родителей ребенок мог оставаться дома. Но если понадобится его привести в детский сад, то обязательно нужно взять справку участкового терапевта за каждые 5 дней отсутствия. В Крыму это срок хотят сократить до 3 дней.

ГРУППА РИСКА

Федеральный штаб по предотвращению эпидемии коронавируса решил отправлять работающих пенсионеров в возрасте 65 лет и старше на больничный. Официально формулировка звучит как код 03 «Карантин», и механизм выдачи листков временной нетрудоспособности группе риска Минтруда должно выдать в ближайшие дни.

Неофициально пожилых граждан уже принудительно заставляют писать заявления об увольнении или на отпуск за свой счет. И сколько бы чиновники с экранов телевизоров не говорили о том, что сотрудники не должны пострадать, пока нет механизмов прямой помощи оставшимся без заработка все зависит от милости и ответственности начальника.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Крымскому бизнесу обещают погасить убытки от карантина по коронавирусу

Больше остальных могут пострадать сферы общепита и туризма (подробнее)

В крымских театрах начали шить ватно-марлевые повязки

Медицинских масок не хватает, так что работники культуры решили отложить создание новых костюмов для спектаклей и начать производство средств индивидуальной защиты (подробнее)