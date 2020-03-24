2020-03-24T14:35:16+03:00
Коронавирус Covid-19

В крымских театрах начали шить ватно-марлевые повязки

Медицинских масок не хватает, так что работники культуры решили отложить создание новых костюмов для спектаклей и начать производство средств индивидуальной защиты
Анастасия ЖУКОВААнастасия ГОНЧАРОВА
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Маски сейчас - товар дефицитныйМаски сейчас - товар дефицитныйФото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
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Театры Крыма теперь шьют ватно-марлевые повязки, ведь медицинских масок на полуострове всем желающим не хватает.

- Все необходимые средства защиты у нас есть. Наши театры сейчас вместо декораций отшивают маски, поэтому наша отрасль полностью обеспечена масками, мы закупили много марли, и наши цеха отшивают, – сообщила на ежедневном заседании оперативного штаба по профилактике распространения коронавируса министр культуры Крыма Арина Новосельская.

Она подчеркнула, что, несмотря на отмену всех культурно-массовых мероприятий, все музеи и библиотеки Крыма продолжают работать, хоть и с ограничениями на количество участников экскурсии. В учреждениях культуры введен масочный режим, и ватно-марлевые повязки в первую очередь пойдут как раз на нужны сотрудников музеев, библиотек и театров.

При этом в цехах готовы в дальнейшем шить повязки и для работников других сфер.

На сегодняшний день маски в Крыму стали дефицитным товаром. В розницу их приобрести практически невозможно, а там, где маски все-таки есть, цены ставят запредельные: раньше они стоили не дороже 5 рублей за штуку, а теперь - более 50!

В аптеках маску не купишь Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В аптеках маску не купишьФото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Даже в опте властям приходится закупать маски для госучреждений по 26-30 рублей за единицу. А носить медицинские маски обязали не только врачей, но и всех продавцов на рынках и в супермаркетах, водителей общественного транспорта, чиновников, принимающих граждан.

К пошиву ватно-марлевых повязок привлекли и крымских заключенных: две исправительные колонии, расположенные в Керчи, будут выпускать маски. Согласились помочь с производством дефицитного товара несколько швейных фабрик и ателье в регионе.

Напомним, с 17 марта в Крыму ввели режим повышенной готовности и принимают все меры профилактики: на полуострове запрещены массовые мероприятия, все учебные заведения перешли на дистанционный режим работы, а чиновники проводят прием граждан онлайн.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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