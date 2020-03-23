Профилактика коронавируса в Крыму: Что делать и как распознать симптомы инфекции

Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю разработало пошаговую памятку по профилактике новой коронавирусной инфекции.

7 ШАГОВ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ:

1. Воздержитесь от посещения общественных мест: торговых центров, спортивных и зрелищных мероприятий, транспорта в час пик;

2. Используйте одноразовую медицинскую маску в общественных местах, меняя ее каждые 2-3 часа;

3. Избегайте близких контактов и пребывания в одном помещении с людьми, имеющими видимые признаки ОРВИ (кашель, чихание, выделения из носа);

4. Мойте руки с мылом и водой тщательно после возвращения с улицы, а также контактов с посторонними людьми;

5. Дезинфицируйте гаджеты, оргтехнику и поверхности, к которым прикасаетесь;

6. Ограничьте по возможности при приветствии тесные объятия и рукопожатия;

7. Пользуйтесь только индивидуальными предметами личной гигиены (полотенце, зубная щетка).

5 ПРАВИЛ ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА КОРОНАВИРУСНУЮ ИНФЕКЦИЮ:

1. Оставайтесь дома. При ухудшении самочувствия вызовите врача, проинформируйте его о местах своего пребывания за последние 2 недели, возможных контактах. Строго следуйте рекомендациям врача.

2. Минимизируйте контакты со здоровыми людьми, особенно с пожилыми и лицами с хроническими заболеваниями. Ухаживать за больным лучше одному человеку.

3. Пользуйтесь при кашле или чихании одноразовой салфеткой или платком, прикрывая рот. При их отсутствии чихайте в локтевой сгиб.

4. Пользуйтесь индивидуальными предметами личной гигиены и одноразовой посудой.

5. Обеспечьте в помещении влажную уборку с помощью дезинфицирующих средств и частое проветривание.

СИМПТОМЫ ЗАБОЛЕВАНИЯ COVID-19:

- высокая температура тела;

- головная боль;

- слабость;

- кашель;

- затрудненное дыхание;

- боли в мышцах;

- тошнота;

- рвота;

- диарея.

Напомним, в минувшую субботу, 21 марта, у жителя Евпатории официально подтвердили заражение новой коронавирусной инфекцией. Мужчина вернулся в Крым из Европы через территорию Украины 14 марта, заграницей он посещал Францию и Польшу . Через 2 дня у него проявились симптомы ОРВИ, и крымчанина госпитализировали в инфекционный бокс городской больницы Евпатории.

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