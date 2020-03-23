Профилактика коронавируса в Крыму: Что делать и как распознать симптомы инфекции
Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю разработало пошаговую памятку по профилактике новой коронавирусной инфекции.
7 ШАГОВ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ:
1. Воздержитесь от посещения общественных мест: торговых центров, спортивных и зрелищных мероприятий, транспорта в час пик;
2. Используйте одноразовую медицинскую маску в общественных местах, меняя ее каждые 2-3 часа;
3. Избегайте близких контактов и пребывания в одном помещении с людьми, имеющими видимые признаки ОРВИ (кашель, чихание, выделения из носа);
4. Мойте руки с мылом и водой тщательно после возвращения с улицы, а также контактов с посторонними людьми;
5. Дезинфицируйте гаджеты, оргтехнику и поверхности, к которым прикасаетесь;
6. Ограничьте по возможности при приветствии тесные объятия и рукопожатия;
7. Пользуйтесь только индивидуальными предметами личной гигиены (полотенце, зубная щетка).
5 ПРАВИЛ ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА КОРОНАВИРУСНУЮ ИНФЕКЦИЮ:
1. Оставайтесь дома. При ухудшении самочувствия вызовите врача, проинформируйте его о местах своего пребывания за последние 2 недели, возможных контактах. Строго следуйте рекомендациям врача.
2. Минимизируйте контакты со здоровыми людьми, особенно с пожилыми и лицами с хроническими заболеваниями. Ухаживать за больным лучше одному человеку.
3. Пользуйтесь при кашле или чихании одноразовой салфеткой или платком, прикрывая рот. При их отсутствии чихайте в локтевой сгиб.
4. Пользуйтесь индивидуальными предметами личной гигиены и одноразовой посудой.
5. Обеспечьте в помещении влажную уборку с помощью дезинфицирующих средств и частое проветривание.
СИМПТОМЫ ЗАБОЛЕВАНИЯ COVID-19:
- высокая температура тела;
- головная боль;
- слабость;
- кашель;
- затрудненное дыхание;
- боли в мышцах;
- тошнота;
- рвота;
- диарея.
Напомним, в минувшую субботу, 21 марта, у жителя Евпатории официально подтвердили заражение новой коронавирусной инфекцией. Мужчина вернулся в Крым из Европы через территорию Украины 14 марта, заграницей он посещал Францию и Польшу . Через 2 дня у него проявились симптомы ОРВИ, и крымчанина госпитализировали в инфекционный бокс городской больницы Евпатории.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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