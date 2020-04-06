2020-04-06T15:46:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в Крыму на 6 апреля 2020 года: Подтвердили новый случай

Количество зараженных коронавирусом в Крыму увеличилось до 21
Анастасия ЖУКОВА
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Анализы на коронавирус оказались положительными у еще одного крымчанинаАнализы на коронавирус оказались положительными у еще одного крымчанинаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Крыму 6 апреля 2020 года зарегистрировали новый случай заражения коронавирусом.

- За сутки - один новый заболевший. Крымчанин вернулся из Мексики через Москву. Все контакты отслеживаются, - рассказал глава РК Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

По словам руководителя крымского управления Роспотребнадзора Натальи Пеньковской, заболевший крымчанин с семьей вернулся из Мексики 21 марта через аэропорт Симферополя.

- Установлены уже контакты первого и второго порядка, близлежащие контакты госпитализированы в обсерватор. Спасибо МВД, очень оперативно нашли таксиста, который вез его из аэропорта, - отметила Наталья Пеньковская.

Таким образом, количество людей, зараженных коронавирусом в Крыму, увеличилось до 21. При этом двоих граждан, которые перенесли заболевание, уже выписали из стационара. Последние тесты не обнаружили инфекцию в организме. Они проходили лечение в больницах Евпатории и Сак.

Большинство случаев заражения коронавирусом в Крыму - привозные, люди подхватили инфекцию во время зарубежных поездок в Европу, Объединенные Арабские Эмираты.

Роспотребнадзор устанавливает всех контактных лиц каждого зараженного, ближайшие родственники отправляются в стационар под наблюдение врачей, другие контактные лица получают предписание о соблюдении домашнего карантина, за ними тоже наблюдают медики.

Напомним, в Республике Крым продлили режим всеобщей самоизоляции и нерабочие дни до 30 апреля. Соответствующий указ опубликовали на сайте правительства 5 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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