Количество зараженных коронавирусом в Крыму на 6 апреля 2020 года: Подтвердили новый случай
В Крыму 6 апреля 2020 года зарегистрировали новый случай заражения коронавирусом.
- За сутки - один новый заболевший. Крымчанин вернулся из Мексики через Москву. Все контакты отслеживаются, - рассказал глава РК Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.
По словам руководителя крымского управления Роспотребнадзора Натальи Пеньковской, заболевший крымчанин с семьей вернулся из Мексики 21 марта через аэропорт Симферополя.
- Установлены уже контакты первого и второго порядка, близлежащие контакты госпитализированы в обсерватор. Спасибо МВД, очень оперативно нашли таксиста, который вез его из аэропорта, - отметила Наталья Пеньковская.
Таким образом, количество людей, зараженных коронавирусом в Крыму, увеличилось до 21. При этом двоих граждан, которые перенесли заболевание, уже выписали из стационара. Последние тесты не обнаружили инфекцию в организме. Они проходили лечение в больницах Евпатории и Сак.
Большинство случаев заражения коронавирусом в Крыму - привозные, люди подхватили инфекцию во время зарубежных поездок в Европу, Объединенные Арабские Эмираты.
Роспотребнадзор устанавливает всех контактных лиц каждого зараженного, ближайшие родственники отправляются в стационар под наблюдение врачей, другие контактные лица получают предписание о соблюдении домашнего карантина, за ними тоже наблюдают медики.
Напомним, в Республике Крым продлили режим всеобщей самоизоляции и нерабочие дни до 30 апреля. Соответствующий указ опубликовали на сайте правительства 5 апреля.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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