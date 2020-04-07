«Я все еще боюсь выходить в город»: Крымчанка рассказала, как теперь живется в Китае

Самоизоляция у крымчан проходит по-разному. Кто-то - отдыхает на вилле на Бали с видом на побережье Тихого океана, кто-то застрял на Шри-Ланке во время отдыха и не может вернуться обратно. Есть и те, кто пережидает этот сложный период в Китае - там, где несколько месяцев назад обнаружили первого заболевшего коронавирусом. Решение отсидеться в Поднебесной Анастасия Гулеватая приняла сознательно, хотя у нее и была возможность вернуться домой.

«ВСЕ ПЛАНЫ ИСПОРТИЛ КАРАНТИН»

Девушка училась в музыкальном колледже, а когда закончила его, захотела попробовать себя за границей. В 2017 году выбор пал на Китай. Там Настя прожила год в городе Шэньчжэнь с населением более 11 миллионов человек. Работала в развлекательной сфере певицей. Летом 2019 года девушка снова вернулась в Китай, но уже в другой город. Профессию менять не стала.

Девушка работала певицей, но временно осталась без работы. Фото: личный архив

- Как только мы услышали о вирусе в провинции Хубэй, то отнеслись к этому скептически. А вот когда первые инфицированные добрались до нашего города, уже почувствовали опасность. 20 января нас начали предупреждать, что нужно носить маски, чаще мыть руки, не посещать общественные места. В конце января у меня заканчивался контракт, и меня позвали работать снова в город Шэнчжэнь, где я трудилась пару лет назад. Но все планы перепортил карантин - парк, где я работала, закрыли 25 января. А на новое место трудоустроиться я не успела, - рассказывает крымчанка.

Девушка переехала в город Шэньчжэнь, где ей пообещали работу, в надежде, что карантин скоро закончится. Но он длится уже третий месяц. Несмотря на это, возвращаться в Крым Настя не планирует.

- Сначала у меня была легкая паника. Но ситуация резко поменялась в феврале - вирус начал быстро распространяться по всему миру, в том числе и по России. Я поняла, что пока доберусь домой, могу заразиться. А поскольку он протекает бессимптомно и имеет большой инкубационный период, могла еще и родственников заразить! Так я и приняла решение пересидеть эпидемию в Китае, - делится Анастасия.

Сейчас девушка живет на свои сбережения - снимает жилье за 2 тысячи юаней в месяц и еще 600 тратит на еду. В пересчете на рубли это около 28 тысяч.

Работать Настя не может, все заведения развлекательной сферы еще закрыты, да и рабочую визу нужно продлевать.

- Государство пока не открывает рабочие визы иностранцам. Говорят, что все изменится после 1 мая. Неизвестность, конечно, пугает. Но утешает тот факт, что я такая не одна: весь мир находится на паузе, тяжело приходится всем, - отмечает девушка.

В общей сложности Настя прожила в Китае около двух лет. Фото: личный архив

«В КИТАЕ СЕЙЧАС БЕЗОПАСНЕЕ, ЧЕМ В РОССИИ»

Пока во всем мире пытаются остановить распространение вируса, в Поднебесной постепенно возвращаются к прежней жизни.

- У нас в городе уже нет заболевших, начали возвращаться к работе мелкие предприятия. Полторы недели назад открылись кафе и другие заведения общепита, - рассказывает крымчанка.

Правда, дистанцию между людьми еще никто не отменил, да и медицинские маски снимать люди не спешат.

- Я еще боюсь выходить в город и гулять. Ощущаю себя дикаркой, потому что в последние месяцы ходила только до магазина и обратно. Но вместе с тем, здесь я чувствую себя защищенной. В Китае применяют очень много современных технологий, медицина на высоком уровне, - уверяет Настя.

Например, местные жители и все, кто планирует задержаться в Китае, должны установить один единственный мессенджер. Остальные в этой стране не работают. К этому приложению привязывается платежная карта (обязательно китайского банка). В приложении есть код, который нужно прикладывать при входе в метро, при использовании общественного транспорта и с некоторых пор на входе в кафе. А еще китайские полицейские, отсканировав код в приложении, могут узнать, когда и сколько раз вам измеряли температуру, когда вы прибыли в город и так далее.

- WeChat содержит все личные данные. Замерили температуру - там все отобразилось. Расплатилась в магазине - все в отчет. Это, конечно, тотальный контроль, но так безопаснее. Родители рады, что я здесь осталась. Ко мне адекватно относятся, везде измеряют температуру. Я здорова - и это главное, - говорит крымчанка.

Настя надеется, что к лету карантин в стране закончится, и она продолжит работу. А пока приходится мириться с тем, что есть.

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