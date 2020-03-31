2020-03-30T19:04:43+03:00
Коронавирус Covid-19

«Изоляция на вилле с видом на океан»: Крымчанка решила пересидеть карантин на Бали

Татьяна Кузнецова живет на острове с конца февраля и тратит по 3 тысячи рублей в день [фото]
Надежда ДАЦЮК
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Татьяна планирует улететь с острова в конце апреля. Фото: личный архивТатьяна планирует улететь с острова в конце апреля. Фото: личный архив
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Карантин по коронавирусу застал крымчан в разных уголках мира. После того, как страны начали перекрывать границы и отменять авиарейсы, наши соотечественники стали искать пути возвращения домой. Но только не Татьяна Кузнецова.

Крымчанка прибыла на Бали в конце февраля, когда ситуация с распространением новой инфекции еще не была настолько критичной. Улететь домой девушка планировала 26 марта, однако накануне Россия отменила все авиарейсы.

- Недолго думая, я просто обменяла билет на более позднюю дату - 23 апреля. Поняла, что на Бали в этот период быть лучше, чем в России. Надеюсь, что к тому времени ситуация по коронавирусу стабилизируется, - рассказывает Татьяна КП-Крым.

Крымчанка пережидает карантин на острове. Фото: личный архив

Крымчанка пережидает карантин на острове. Фото: личный архив

Пока же крымчанка живет в отеле с бассейном, периодически ходит на берег океана и обедает в кафе.

- Жителям Бали сейчас намного лучше, чем россиянам. Здесь не закрыты кафе, не запрещено ходить на пляж и нет комендантского часа, как в Москве. Конечно, я не хожу на экскурсии, чтобы сэкономить деньги, ведь неизвестно, насколько я здесь могу задержаться. Зато иногда выезжаю на байке в соседние села, - рассказывает девушка.

На таком байке можно попутешествовать из одного села в другое. Фото: личный архив

На таком байке можно попутешествовать из одного села в другое. Фото: личный архив

«ВЛАСТИ ПРОСЯТ НАС НЕ УЕЗЖАТЬ»

За месяц, который Татьяна провела на Бали, на острове стало намного меньше туристов. Исчезли пробки, привычные для этого острова, и закрылись многие кафе. Но не от вируса, а от недостатка клиентов.

- Сложно представить, какие убытки терпит остров. Ведь он живет только за счет туристов. Кто-то из русских отдыхающих ходил в миграционную службу. Так им там сказали, чтобы не разъезжались, мол, мы вас очень любим. Продлим вам визу бесплатно, - рассказывает Татьяна.

Сейчас девушка тратит ежедневно около трех тысяч в рулевом эквиваленте - из них полторы тысячи уходят на оплату отеля, а остальное - на питание и проезд, если необходимо.

- Найти здесь жилье можно и дешевле. Мы со знакомыми планируем снять виллу с видом на океан и бассейном за 400 долларов в месяц. Если введут режим самоизоляции, он пройдет незаметно, - отмечает соотечественница.

«МЫ НЕ ЗНАЕМ РЕАЛЬНУЮ ЦИФРУ ЗАБОЛЕВШИХ»

Конечно, закрытие авиасообщения не всем так пришлось по душе, как Татьяне. Вместе с ней в отеле находятся и другие семьи россиян, которым срочно нужно вернуться домой.

- Здесь многие российские туристы, конечно, переживают. Кроме того, мы не знаем, какая ситуация по коронавирусу на Бали. Работают только местные СМИ, которые мы не понимаем. Я знаю, что по официальным данным количество зараженных небольшое. Но как на самом деле обстоят дела, никто не знает, - рассказывает Кузнецова.

КСТАТИ

По состоянию на 24 марта на Бали официально было шесть человек, заболевших коронавирусом. Около 2 тысяч туристов обратились к властям индонезийского острова Бали с просьбами о продлении виз в связи с нежеланием и невозможностью вернуться в свои страны, закрывшие границы из-за эпидемии коронавирусной инфекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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