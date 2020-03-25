«Живем на вилле, на море не ходим»: Что происходит с крымчанами, которые застряли в Египте из-за коронавируса

Из-за ограничительных мер по коронавирусу в Египте до сих пор остаются 10 крымчан. Среди них - семья медиков Букаревых.

Пара с двумя детьми планировала отдых еще в начале января. Тогда же были куплены билеты через Турцию. 17 марта они пересекли границу с Египтом, 19 марта граница была закрыта, а 21-го числа крымчан выгнали из отеля. Им пришлось снимать непригодное жилье за большие деньги.

Татьяна Букарева сообщила, что 24 марта семье удалось найти виллу с хорошими условиями, где крымчане теперь ожидают эвакуации.

- Мы нашли виллу благодаря случайным знакомым из благотворительной организации «Красный крест». Здесь условия намного лучше, чем на нашем прошлом съемном жилье, где помимо нас жили тараканы. Постель была нестиранная, грязная, - рассказывает Татьяна.

С 25 марта в Египте ввели комендантский час: с 17.00 до 6.00 утра нельзя находиться на улице. Кроме того, перестали ездить таксисты. Ограничения также коснулись всех пляжей, их закрыли для посещения.

Напомним, что в Крыму знают о проблеме крымчан, их внесли в списки граждан на эвакуацию из страны.

По данным министра курортов и туризма РК Вадима Волченко, в Крыму была запущена «горячая линия» для туристов, попавших в сложную ситуацию за пределами Российской Федерации и внутри страны. За сутки на нее обратились четыре человека, вернувшихся из Турции, три человека из Таиланда, двое прибывших с Кубы, двое прибывших со Шри-Ланки, и один человек, который планирует возвращаться из Украины.

- Всем им даны рекомендации по самоизоляции, информация передана в Роспотребнадзор, - уточнил Волченко.

Сегодня в Крыму зафиксировано семь случаев заражения новым коронавирусом. Все они, а также те, кто с ними контактировал, находятся под наблюдением медиков.

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