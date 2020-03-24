«Выгнали из отеля с детьми»: Крымчане оказались на улице во время отдыха в Египте

Из-за профилактики коронавируса многие страны закрыли свои границы и тысячи россиян оказались в заложниках ситуации, не имея возможности покинуть зарубежье. За границей застряли и больше 40 крымчан. Десять наших земляков находятся в Египте, ожидая эвакуацию. Среди них - семья медиков из Симферополя.

ОТДЫХ ПЛАНИРОВАЛИ В ЯНВАРЕ

- В начале января мы забронировали отель и купили билеты. Как медики мы знали, что вспышка ОРВИ всегда приходится на февраль-март, и более благоприятно в это время находиться в стане с жарким климатом. Тем более, уже начались случаи заражения коронавирусом, а Египет на тот момент был более благоприятной страной. В Крыму совершенно не было паники. Мы спокойно уехали, а уже 17 марта были в Хургаде, - рассказывает крымчанка Татьяна Букарева.

Прямых авиарейсов между Россией и Египтом нет с октября 2015 года. Решение было принято после теракта на борту самолета «Когалымавиа». В январе этого года снова появилась информация, что авиарейсы из России возобновят, но пока этого не произошло - добраться до Египта можно через Турцию. Именно так семья Букаревых из Крыма и добралась до страны фараонов.

«НЕ ДУМАЛИ, ЧТО БУДУТ ПРОБЛЕМЫ»

- На границе нас никто ни о чем не предупреждал. Мы и не думали, что будут проблемы. Все шло по плану - заселились в отель с детьми, ходили на пляж, - рассказывает Татьяна.

Но уже 19 марта ситуация резко изменилась - авиасообщение с Египтом полностью прекратилось, а путевка у крымчан была до 26 марта - самолет должен был лететь транзитом через Турцию.

- На следующий вечер авиакомпания поставила нас перед фактом, что наши рейсы отменены, а отель сообщил, что 21.03.2020 в 12.00 нас выселят при помощи туристической полиции. И обещание они выполнили: выгнали нас с детьми на улицу без бутылки воды или минимального перекуса, - жалуется крымчанка.

В таклм положении оказалась на только семья Букаревых. Вместе с ними в Египте ожидают эвакуации еще шесть крымчан. Среди них - двое детей и беременная женщина.

Перспектива остаться на улице с детьми испугала туристов, и они обратились в Консульский департамент МИДа России в Египте.

- Но там нам не дали ответа, как выйти из ситуации, и не предложили альтернатив, - делится Букарева.

90 ДОЛЛАРОВ ЗА ТРИ ДНЯ

Крымчан спасли россияне, проживающие в Египте. Они помогли найти временное жилье. Правда, не с лучшими условиями.

- С нас попросили 90 долларов сразу за три дня. И все бы ничего, но там были тараканы, нестиранное белье и одеяла. Конечно, на следующий день мы помчались искать новое жилье, где можно остаться детьми. Нашли более комфортное, заселились. А когда дали задаток, нам сказали срочно выселиться в течение 15 минут! - сетует крымчанка.

Крымчане ждут эвакуации в частных апартаментах. Фото: личный архив

В итоге туристам пришлось вернуться в те условия, которые изначально были неприемлемы. Крымчане ждут эвакуации, но спецборты пока к ним не долетели.

ОФИЦИАЛЬНО

В Крыму знают о проблеме соотечественников, застрявших в Египте.

- 10 крымчан (в том числе дети) находятся в Египте. Путевки у них - до 26 марта, однако руководство отеля просто выставило их вон, заявив, что будут дезинфицировать здание. Авиарейсы тоже отменены, туристы сейчас живут на съемной квартире и ожидают эвакуации. По Египту еще нет сроков возврата, - сообщил вице-премьер Крыма Игорь Михайличенко.

Он отметил, что держит связь с представителями МИД РФ, которые занимаются этим вопросом.

Ранее КП-Крым писала о двоих крымчанах, застрявших в Грузии, а также о 73-летней пенсионерке, которая не может выехать из Марокко.

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