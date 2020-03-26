«Как в фильмах про апокалипсис»: Крымчанин, застрявший во Франции, рассказал о положении дел в стране

Из-за ситуации с перекрытием границ многие жители Крыма до сих пор не могут вернутся домой из-за границы. Кроме десяти наших земляков, застрявших в Египте, в режиме ожидания во Франции оказался симферополец Николай. Во второй половине февраля он уехал в Польшу по украинскому биометрическому паспорту.

- Я поехал в гости к другу. Я не думал, что вирус будет распространяться так быстро, и границы перекроют, - рассказывает КП-Крым Николай.

Домой мужчина должен был возвращаться на самолете транзитом через Францию с пересадкой в Ницце. Затем ему нужно было долететь в аэропорт Будапешта, а оттуда - в Киев. Но рейсы отменили, Николаю не повезло: с 17 марта Евросоюз закрыл границы, а Франция ограничила поездки даже внутри страны.

Позже крымчанин нашел другой выход: добраться до Парижа, оттуда - до города Бове, а затем в украинский аэропорт Борисполь.

- От Ниццы до аэропорта Бове приличное расстояние - до 800 километров. Для этого мне надо сначала добраться из Ниццы в Париж, а уже оттуда - в Бове. Я уже купил билет на поезд, но мой рейс отменили, - вспоминает крымчанин.

«ГОСТИНИЦЫ НАЧАЛИ ЗАКРЫВАТЬСЯ»

В тот день, когда Николай не смог улететь на Украину, он понял, что нужно искать жилье в Ницце.

- Поскольку гостиницы начали закрываться, я быстро нашел более приемлемый вариант через сервис «Airbnb» - у частников, которые сами устанавливают цены на жилье. Комнату удалось снять за 50 евро в день. И это еще нормальная цена для Франции, - отмечает крымчанин.

Начиная с 17 марта, за время нахождения во Франции, Николай потратил около тысячи евро (по текущему курсу это 84 тысячи рублей). 50 евро каждый день уходят на жилье, а 20 евро - на питание.

- Если деньги закончатся, я не знаю, что буду делать. Потому что супруга не может отправить мне средства из Крыма в Европу из-за санкций, - жалуется Николай.

«РАБОТАЮТ ТОЛЬКО СУПЕРМАРКЕТЫ»

Крымчанин отмечает, что авиакомпания «SkyUp» пока еще не отменила рейсы в украинский Борисполь, но добраться до города Бове из Ниццы у мужчины не получается.

- Я покупал билет на поезд до Парижа, но потом мне приходило сообщение, что рейс отменен. Нет никаких гарантий, что я приду на автовокзал с билетом, и мой рейс не отменят снова. И потом мне ведь из Парижа нужно добираться в Бове. А это еще как минимум два часа. Время вылета самолета никто переносить не будет, а рассчитать свой путь невозможно. Вот и сижу пока в Ницце, - вздыхает Николай.

Общее положение во Франции, по словам соотечественника, сильно ухудшилось в последние дни. На момент, когда крымчанин прибыл в страну, еще были открыты кафе, гостиницы и рестораны. Но с 17 марта сократилось количество рейсов общественного транспорта внутри страны, закрылись все развлекательные заведения и рестораны, граждан строго обязали находиться дома и не выходить на улицу без надобности.

- Здесь работают, в основном, только супермаркеты и аптеки. Люди резко начали скупать продукты 17 и 18 марта, когда первые ограничительные меры только начали действовать. Помню, вышел купить консервы и хлеба, а полки совершенно пустые. Конечно, в следующие несколько дней такого не было. Сейчас нам запрещено даже из дома выходить без особой надобности. Люди держат дистанцию друг от друга в полтора-два метра. Если заходишь в аптеку, за тобой строго наблюдают, чтобы ни к чему не прикасался. Везде люди в масках и перчатках. Все это очень напоминает кадры фильмов про апокалипсис, - покашливая, говорит крымчанин.

«В УКРАИНСКОМ ПОСОЛЬСТВЕ ПЕРЕНОЧЕВАТЬ НЕ ДАЮТ»

За помощью Николаю пришлось обращаться в посольство Украины, ведь свой российский паспорт он не взял. Это значит, что для всех официальных органов он - гражданин Украины.

- Я спросил в украинском посольстве, могу ли остаться у них пожить некоторое время, если меня выгонят из квартиры. Мне сказали, что нет. Пришел ответ из Министерства инфраструктуры Украины, что есть несколько платных рейсов от авиакомпании «SkyUp», но до города Бове, откуда они вылетают, мне пока не добраться. А организованная эвакуация для граждан Украины не предусмотрена, - сетует крымчанин.

И пока Николай находится во Франции, его жена уже связалась с МИДом России. Крымчанину передали, что он сможет сесть в самолет сообщением Париж-Москва, поскольку у него в украинском паспорте есть крымская прописка. Но выйти из самолета в Москве Николай сможет, только если родные не привезут мужчине российский паспорт с крымской пропиской.

Главное, что по возвращению в Крыму Николай обещает сообщить сотрудникам Роспотребнадзора о своей поездке за границу. А пока мужчина съедает по четыре лимона в день, чтобы укрепить свой иммунитет.

КСТАТИ

Роспотребнадзор РФ признал Францию одной из неблагополучных по коронавирусу стран. По состоянию на 25 марта в этой стране 22 300 человек заразились коронавирусом, общее количество умерших составило 1100.

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