Шьют в театрах и колониях: Как Крым справляется с дефицитом защитных масок

Из-за распространения новой коронавирусной инфекции защитные маски и антисептики стали не просто товарами первой необходимости, а настоящим дефицитом. Найти средства защиты от вируса непросто, тем более, что своего производства медицинских масок в Крыму нет.

Чтобы решить проблему, в 20-х числах марта правительство Крыма заказало три миллиона масок для продажи в аптеках. Кроме того, выпуск изделий начали и предприятия легкой промышленности полуострова.

КОГО ПОДКЛЮЧИЛИ К ПРОИЗВОДСТВУ МАСОК

На прошлой неделе пошивом ватно-марлевых повязок занялись швейные фабрики и ателье Судака, Керчи и Ялты. К пошиву привлекли заключенных двух Керченских колоний - там есть необходимые мощности.

Крымские театры, которые остановили показы спектаклей, тоже привлекли к пошиву.

- За те пару дней, которые у нас были до карантина, мы успели пошить всего около тысячи изделий для наших сотрудников. Благо, что марлю, которая сейчас в дефиците, нам бесплатно выделил предприниматель, - рассказал КП-Крым директор Крымского академического русского драматического театра им. М. Горького Андрей Антонович.

Специалисты Крымского центра народных художественных промыслов и ремесел тоже сменили квалификацию. Многоразовые маски без логотипа и дизайна у них можно купить за 80 рублей.

СКОЛЬКО СЕЙЧАС СТОЯТ МАСКИ?

В последние несколько дней купить изделия стало проще и под заказ, и на рынках, и в супермаркетах. Правда, в аптеках они по-прежнему в дефиците.

Одноразовые маски недавно появились в продаже в супермаркетах. Правда, там введено ограничение - в одни руки не больше пяти штук. Просят за них 175 рублей (одна штука стоит 35 рублей).

Под заказ у некоторых предпринимателей можно купить многоразовые ватно-марлевые повязки от 70 рублей до 150-200 рублей.

Отметим, что менять их также нужно раз в два часа, а затем стирать, сушить и тщательно утюжить.

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