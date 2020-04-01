Коронавирус в Крыму, последние новости на 1 апреля 2020 года: Вводится карантин, на Крымском мосту появится блокпост

«Комсомолка» следит за ситуацией с коронавирусом в Крыму. Все главные новости – читайте в одном материале КП-Крым.

РЕСПУБЛИКА КРЫМ ВВОДИТ КАРАНТИН

- С нуля часов будет введение карантинных мероприятий. На Крымском мосту будет выставлен блокпост, 100% досмотр автотранспорта, - рассказал глава РК Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба. - «Зеркалим» меры тех регионов, которые приняли самые жесткие меры. До 17.00 перечень требований будет опубликован на сайте правительства.

Аксенов допустил, что особый режим в России для профилактики коронавируса продлят еще на неделею, и отметил, что необходимо готовиться к подобному развитию событий.

СЕВАСТОПОЛЬ ВВЕЛ РЕЖИМ ПОЛНОЙ САМОИЗОЛЯЦИИ

Севастополь вслед за многими регионами РФ ввел режим полной самоизоляции. Граждане всех возрастов должны сидеть дома и имеют право покинуть жилище только в том случае, если направляются за продуктами в ближайший магазин или аптеку.

ПРОКУРАТУРА ПРИНИМАЕТ ОБРАЩЕНИЯ ТОЛЬКО В ПИСЬМЕННОМ ВИДЕ

В прокуратуре РК напомнили, что на время нерабочей недели в надзорном ведомстве ограничили прием граждан.