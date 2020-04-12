Количество зараженных коронавирусом в Крыму на 12 апреля 2020 года: Новые случаи в Керчи и Симферополе

В Крыму официально подтвердили еще два случая заражения коронавирусом в Крыму, таким образом число заболевших на данный момент в республике - 31 человек.

- У нас двое заболевших на эту минуту. Один житель Керчи, член семьи [ранее зарегистрировано зараженного], 85 лет, находится в боксе в Керченской больнице. Анализ был подтвержден вчера. И второй случай - Симферополь, один из членов семьи прилетел из Москвы. Заболевший ходил на работу, как выясняется, были контакты, - рассказал на заседании оперативного штаба глава Крыма Сергей Аксенов.

В свою очередь руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская отметила, что у 85-летнего зараженного не было контактов, он находится под медицинским наблюдением еще с конца марта, когда его родственники прибыли из Таиланда и получили постановление о соблюдение режима самоизоляции. Повторный анализ подтвердил наличие у пенсионера коронавируса. Он находится в инфекционной больнице и получает все необходимое лечение.

Второй заболевший - 50-летний житель Симферополя, он не выезжал за пределы Российской Федерации, симптомы ОРВИ у него проявились 7 апреля. Ранее, 28 марта, к нему домой из Москвы вернулся сын-студент, который, вероятнее всего, и стал переносчиком заболевания.

- По приезду [у студента] наблюдались симптомы ОРВИ, за медицинской помощью не обращались, закончили симптоматическое самолечение, и ребенок остался в семье, - рассказала Наталья Пеньковская.

Отец семейства работал на складе предприятия ООО «Инженер Трест». После 6 апреля сотрудники вышли на работу, так как фирма попала в утвержденный правительством Крыма перечень компаний, которым разрешили функционировать в обычном режиме.

- До появления первых признаков заболевания на работе он был один день. По результатам эпидрасследования установлено, что работодателем не осуществлялась термометрия сотрудников. Со слов директора, масочный режим соблюдался, для дезинфекции поверхностей и обработки рук в наличии дезсредства имеются, но при опросе смутно объясняется, как и кто это проводил. По данному очагу число контактов - 5 человек, которые работали на данном складе. К сожалению, у одного из сотрудников и у его жены наблюдается клиника ОРВИ, они госпитализированы в инфекционное отделение 7-й городской больницы, остальные контакты по месту работы госпитализированы в Евпаторию [обсерватор], материал отобран, находится в работе, - сообщила глава крымского управления Роспотребнадзора.

Напомним, в Крыму под наблюдением врачей находятся почти три тысячи человек, у которых подозревают коронавирус.